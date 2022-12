La NASA retira la misión InSight en Marte después de años de ciencia

La misión InSight de la NASA ha llegado a su fin después de más de cuatro años de recopilar datos científicos únicos en Marte.

Los controladores de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia en el sur de California no pudieron comunicarse con el módulo de aterrizaje después de dos intentos consecutivos, lo que los llevó a concluir que las baterías alimentadas por energía solar de la nave espacial se quedaron sin energía, un estado al que los ingenieros se refieren como «autobús muerto».

La NASA había decidido previamente declarar la misión terminada si el módulo de aterrizaje fallaba dos intentos de comunicación. Por si acaso, el oído de la agencia continuará escuchando en busca de una señal del módulo, pero escucharla en este momento se considera poco probable. La última vez que InSight se comunicó con la Tierra fue el 15 de diciembre.

«Vi el lanzamiento y el aterrizaje de esta misión, y aunque decir adiós a una nave espacial siempre es triste, la ciencia fascinante que realizó InSight es motivo de celebración», dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington. «Los datos sísmicos solos de esta misión ofrecen una gran comprensión no solo de Marte sino también de otros cuerpos rocosos, incluida la Tierra».

InSight se propuso estudiar el interior profundo de Marte. Los datos del módulo de aterrizaje han arrojado detalles sobre las capas interiores del planeta, los remanentes sorprendentemente fuertes debajo de la superficie de su dínamo magnético extinto, el clima marciano en esta zona, y mucha actividad sísmica —los llamados «martemotos»—.

«Con InSight, la sismología fue el foco de una misión más allá de la Tierra por primera vez desde las misiones Apolo, cuando los astronautas llevaron sismómetros a la Luna», contó Philippe Lognonné del Institut de Physique du Globe de Paris, investigador principal del sismómetro de InSight. «Abrimos nuevos caminos y nuestro equipo científico puede estar orgulloso de todo lo que hemos aprendido».

El sismómetro fue el último instrumento científico que permaneció encendido mientras el polvo acumulado en los paneles solares del módulo de aterrizaje reducía gradualmente su energía, un proceso que comenzó antes de que la NASA extendiera la misión a principios de este año.

«Como científica que pasó una carrera estudiando Marte, ha sido emocionante ver lo que ha logrado el módulo de aterrizaje, gracias a todo un equipo de personas en todo el mundo que ayudaron a que esta misión fuera un éxito», dijo Laurie Leshin, directora de JPL, que gestiona la misión. «Sí, es triste decir adiós, pero el legado de InSight seguirá vivo, informando e inspirando».

Todas las misiones a Marte enfrentan desafíos, e InSight no fue diferente. El módulo de aterrizaje presentaba un pico automartilleante, apodado «el topo», que estaba destinado a excavar 5 metros hacia abajo, arrastrando una cuerda cargada de sensores que mediría el calor dentro del planeta, lo que permitiría a los científicos calcular cuánta energía quedó de la formación de Marte.

Diseñado para el suelo arenoso suelto visto en otras misiones, el topo no pudo ganar tracción en el suelo inesperadamente grumoso alrededor de InSight. El instrumento, que fue proporcionado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), finalmente enterró su sonda de 40 centímetros ligeramente debajo de la superficie, recopilando datos valiosos sobre las propiedades físicas y térmicas del suelo marciano en el camino. Esto es útil para futuras misiones humanas o robóticas que intenten excavar bajo tierra.

I’ve been lucky enough to live on two planets. Four years ago, I arrived safely at the second one, to the delight of my family back on the first. Thanks to my team for sending me on this journey of discovery. Hope I’ve done you proud.

Science highlights: https://t.co/DPS3j7OkEk pic.twitter.com/nnhiTOF0RO

— NASA InSight (@NASAInSight) November 26, 2022