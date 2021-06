La NASA solicita ayuda para nombrar a su maniquí que irá a la Luna

La NASA se está preparando para su misión Artemis I, pero pasó por alto un detalle crucial y está pidiendo ayuda al público.

La próxima misión, que se espera que se lance a principios de noviembre, es esencialmente una prueba para los siguientes lanzamientos tripulados que enviarán humanos reales a la Luna. Entonces, para prepararse, la NASA está enviando un maniquí alrededor de la Luna en una nave espacial Orion, y ahora depende del público darle un nombre a este tripulante artificial.

La agencia espacial ha aprendido las lecciones de concursos de nomenclatura abiertos de otras instituciones, como el que nos trajo Boaty McBoatface. Para evitar nombres que generen más risa que seriedad científica, los miembros del público tendrán que elegir entre ocho nombres preseleccionados, que están organizados en una llave tal como si fuera una eliminatoria —puedes votar entre los primeros dos AHORA AQUÍ—

The Moonikin riding aboard the #Artemis I mission will be vital to understanding what future astronauts will experience on the flight. But the Moonikin is missing something very important — a name!

Head over to @NASAArtemis for a chance to vote: https://t.co/uarwcbC9Po pic.twitter.com/4V0eu6PJGl

— NASA (@NASA) June 16, 2021