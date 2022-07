La NASA vuelva a establecer contacto con su sonda espacial rumbo a la Luna

Y los ingenieros ya saben exactamente lo que falló.

A principios de esta semana te informábamos sobre la pérdida de contacto con la sonda CAPSTONE, cuya misión experimental es probar y verificar la estabilidad orbital planificada para la estación Lunar Gateway. Ahora, pocos días después, los ingenieros de la NASA suspiraron en alivio cuando se pudo restablecer con éxito la comunicación con la nave espacial.

Y afortunadamente para los científicos de la agencia, CAPSTONE «se ve feliz y saludable».

We have re-established communications with CAPSTONE.

The spacecraft is looking happy and healthy.

More details to come. pic.twitter.com/0qm4mU881M

— Advanced Space (@AdvancedSpace) July 6, 2022