La nave Crew Dragon de SpaceX casi colisionó contra un OVNI en su último lanzamiento

Ante la amenaza de colisión con el ovni, los astronautas recibieron instrucciones de ponerse sus trajes espaciales presurizados.

En las primeras horas de ayer viernes, SpaceX y la NASA lanzaron con éxito cuatro astronautas en órbita a bordo de una nave espacial Crew Dragon.

El lanzamiento transcurrió sin problemas, pero los cuatro tripulantes experimentaron un susto mientras se dirigían a la Estación Espacial Internacional (EEI), cuando se les notificó de una posible colisión con un objeto no identificado.

«El equipo de la NASA/SpaceX fue informado de la posible conjunción por el Comando Espacial de los Estados Unidos», dijo a Futurism la portavoz de la NASA, Kelly Humphries. «El objeto que se está rastreando ha sido clasificado como “desconocido”».

No hubo tiempo para realizar una maniobra de evasión que sacara a Crew Dragon del camino del objeto. En cambio, SpaceX advirtió a los astronautas que se pusieran sus trajes presurizados en caso de una colisión.

The closest contact is coming up at 1:43pm EDT. An avoidance maneuver of the Crew Dragon is not being performed currently. The occupants however are donning their space suit out of an abundance of caution. No word as to what the conjunction could be with.https://t.co/DLyy3L8G8e https://t.co/cFFlKLQ2m5

