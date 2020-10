La OMS pide evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus

David Nabarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el coronavirus en Europa, explicó que los bloqueos sólo hacen «que la gente pobre sea mucho más pobre».

Desde el inicio de pandemia de COVID-19, la OMS se ha contradicho en varias ocasiones, desde la transmisión aérea del virus o no, hasta la verdadera efectividad del uso de mascarillas. También algunos consideran que esta organización tuvo un papel fundamental y negligente en permitir que el virus se propague desde China.

Ahora, tras varios meses donde países enteros vieron resentidas sus economías por extensos confinamientos —que, a final de cuentas, no lograron detener los contagios—, un asesor especial de la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los gobiernos no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del coronavirus y alertó sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de las restricciones.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO’s Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: ‘We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method’. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ

— The Spectator (@spectator) October 9, 2020