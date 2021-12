La órbita fluctuante de la Tierra puede estar afectando la evolución, sugiere nuevo estudio

A medida que nuestra arca viviente gira alrededor del Sol, su camino es bastante circular. Pero no todo es tan estable como parece.

Cada 405.000 años, la órbita de nuestro planeta se estira y se vuelve elíptica en un 5 por ciento, antes de volver a una trayectoria más uniforme.

Hace mucho que entendemos que este ciclo, conocido como excentricidad orbital, impulsa cambios en el clima global, pero se desconocía exactamente cómo esto impacta la vida en la Tierra. Ahora, nueva evidencia sugiere que la órbita fluctuante podría afectar la evolución biológica.

Un equipo de científicos dirigido por el paleocenógrafo Luc Beaufort, del Centro Nacional Francés de Investigación Científica (CNRS), ha encontrado pistas de que la excentricidad orbital está impulsando estallidos evolutivos de nuevas especies, al menos en el plancton de la variedad fotosíntesis (fitoplancton).

Los cocolitóforos son algas microscópicas que comen la luz del sol y crean placas de piedra caliza alrededor de sus cuerpos suaves y unicelulares. Estas conchas de piedra caliza, llamadas cocolitos, son extremadamente frecuentes en nuestros registros fósiles —aparecieron por primera vez hace unos 215 millones de años durante el Triásico superior—.

Estos vagabundos oceánicos son tan abundantes que contribuyen enormemente a los ciclos de nutrientes de la Tierra, por lo que las fuerzas que alteran su presencia pueden tener un gran impacto en los sistemas de nuestro planeta.

