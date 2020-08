La presencia extraterrestre en nuestro planeta, ¿desde cuándo y hasta dónde?

Breves reflexiones y teorías sobre las visitas extraterrestres a nuestro planeta y lo que implican para la humanidad como especie.

Los humanos somos expertos en encontrar impedimentos para no aceptar la posibilidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. La mayoría de las veces, los argumentos no son más que excusas, pues solo enfocan la problemática desde la óptica terrestre, asumiendo que no puede haber civilización ni tecnología más avanzada que la nuestra, sólo porque aún no la desarrollamos nosotros o porque no la hemos visto; todas son presunciones que lo único que hacen es limitarnos.

Antiguos astronautas

Una hipótesis que está en auge es la de los alienígenas ancestrales, la cual plantea que no sólo estamos siendo visitados en la actualidad, sino que han venido desde tiempos tan remotos, que posiblemente los interpretábamos como dioses o ángeles; es curioso ver como en la antigüedad se adoraba innumerable cantidad de «dioses» en lugar de uno solo. Por otra parte, la palabra Dios implica un poder creador; casualmente, muchos dioses antiguos usaban símbolos que los humanos de aquella época no podían interpretar más que en el sentido divino, pero hoy les podemos encontrar otro significado:

Si bien la anterior afirmación puede parecer algo aventurada, lo que no se puede negar es que nuestros ancestros vieron cosas que no podían explicar y que decidieron retratar en pinturas para dar testimonio de lo que habían presenciado; cabe aclarar que la capacidad de representación que poseían los antiguos humanos era lo suficientemente detallista como para suponer que lo que plasmaron era fidedigno.

Tecnología avanzada extraterrestre

También es posible que los seres venidos del espacio llegaran con trajes y artefactos especiales para soportar las condiciones de nuestro planeta, y que los humanos primitivos pensaran que aquellos artilugios eran parte de su fisonomía.

Algunos ufólogos plantean que nuestra existencia es una de las tantas humanidades que hubieron en la tierra, y que fueron extintas por el desarrollo de armas tan o más potentes que las bombas atómicas. Pero ésto no es una aventurada suposición; está descrito casi literalmente en las sagradas escrituras de la antigua India.

Los motivos de las visitas

Y por último, queda desentrañar el enorme misterio de los motivos que podrían tener los extraterrestres para visitarnos con tanta insistencia; las hipótesis más abonadas son las siguientes:

Nos crearon y quieren observar cómo estamos.

Vieron que somos autodestructivos y quieren guiarnos para ayudarnos a superar esta crisis.

Están realizando una invasión silenciosa (gobiernan desde las sombras).

Vienen a realizar experimentos genéticos con nosotros, así como nosotros con los ratones de laboratorio.

Vienen por alimento energético; la energía psíquica que emanamos los humanos cuando sentimos dolor, miedo, sufrimiento, etc. (tal vez se alimentan de ello).

El fenómeno en la actualidad

En el presente, la actividad ovni sigue dándose de manera frecuente contrariamente a lo que dicen los escépticos (¿qué pasa que ya no se ven ovnis?, ¿por qué ya no hay noticias de abducciones?). Incluso, hay muchas personas que fueron abducidas y ni se han dado cuenta, porque «ellos» hacen que la experiencia parezca un mal sueño; a eso hay que agregar que los medios de comunicación prefieren esquivar el tema OVNI por miedo al ridículo u ocultamiento forzado, y lamentablemente, sigue habiendo gente que si no ve las cosas a través de medios importantes, no lo cree (como si estos medios fueran garantía de credibilidad).

Es difícil separar lo falso de lo verdadero, es que el tema fue tan contaminado por los estereotipos del cine hollywoodense, las falsas noticias de los desinformadores y el ocultamiento de información, que al final uno ya no sabe en qué creer; es ahí cuando deberíamos utilizar una segunda fuente de conocimiento, equilibrar la razón con la intuición (y que nadie les diga que la intuición y la ciencia no tienen nada en común), fíjense nada más qué pensaba uno de los iconos de la ciencia sobre ello:

«La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo». Albert Einstein.

Por Gaston Caffa/Alien Hynek.