La propuesta de Elon Musk para evitar una guerra nuclear

Dejando la polémica servida como siempre, el magnate fue trending topic tras proponer una forma de terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania lo más rápido posible antes que desemboque en un conflicto de índole nuclear —cuya probabilidad sería, de acuerdo a cálculos estadísticos recientes, de 1 en 6—.

De acuerdo a Musk, es muy probable que el resultado final sea el de la obstinada Rusia saliéndose con la suya en cuanto a los territorios anexados (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia), siendo solo una cuestión de tiempo cuántos mueren antes de eso. Con esto último en cuenta, el empresario propuso lo siguiente para lograr la paz antes que siga escalando el conflicto hasta llegar a una posible guerra nuclear con EE.UU. y la OTAN:

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022