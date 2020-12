La sonda Hayabusa 2 llega a la órbita terrestre y arroja cápsula con muestras del asteroide Ryugu

La nave espacial japonesa ha regresado de su misión este sábado, trayendo consigo las muestras que recogió del asteroide Ryugu. En un final dramático, dejó caer una cápsula con al menos 100 miligramos de roca espacial alienígena en Woomera, Australia.

El asteroide explorado y explotado se llama Ryugu​ en homenaje al palacio submarino Ryūgū-jō de Ryūjin, el dios dragón del mar según cuenta una leyenda japonesa, sobre un pescador que fue recompensado con una visita al palacio y trajo una caja con un secreto.

La sonda espacial Hayabusa 2 ha visitado este asteroide, llegando a orbitario en julio de 2018, y ahora, al igual que el pescador de la leyenda, ha traído consigo una cápsula con muestras de su superficie.

In Woomera, a helicopter took off at 03:17 JST to look for the capsule.

