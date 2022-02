La Tierra contiene más de 9.000 especies de árboles aún por descubrir, afirman científicos

Un ambicioso esfuerzo científico ha estimado cuántos tipos diferentes de árboles existen en nuestro planeta, llegando a la conclusión de que está repleto de miles de especies que aún no se han descubierto.

Un equipo internacional —que involucra el trabajo de más de 100 científicos— estima que hay aproximadamente 73.000 especies de árboles en total en la Tierra, sin embargo, hasta ahora solo hemos documentado alrededor de 64.000 de estas. El resto, dicen los investigadores, equivale a aproximadamente 9.200 especies de árboles no descubiertas que hasta ahora han eludido la atención y el estudio científico.

«Combinamos conjuntos de datos individuales con datos globales masivos», explicó el ecologista forestal cuantitativo Jingjing Liang de la Universidad de Purdue de la Universidad de Purdue. «Cada conjunto proviene de alguien que va a un bosque y mide cada árbol, recopilando información sobre las especies, tamaños y otras características. Contar la cantidad de especies de árboles en todo el mundo es como un rompecabezas con piezas repartidas por todo el mundo».

En este caso, el rompecabezas consistió en combinar dos vastos conjuntos de datos de árboles: uno perteneciente a la Iniciativa Global de Biodiversidad Forestal, de la cual Liang es el coordinador, y otra base de datos llamada TreeChange.

El proyecto de recopilación de datos, que combina muchos años de catalogación de árboles de origen terrestre, compiló un conjunto de datos de ocurrencia global de especies de árboles en una cuadrícula de más de nueve mil celdas de 100 × 100 kilómetros en el planeta.

Mucho por descubrir en América del Sur

Con ajustes estadísticos que dan cuenta de la riqueza comparativa de biomas en diferentes regiones, los investigadores infirieron que es probable que aún queden por descubrir alrededor de 9.200 especies de árboles, aunque reconocen plenamente que se trata de una estimación basada en datos incompletos, incluidas las áreas donde el mapeo y el análisis de especies de árboles es limitada.

No obstante, el análisis ofrece nuevos e importantes conocimientos sobre la distribución y presencia de árboles en todo el mundo.

«Nuestras estimaciones a escala continental muestran que aproximadamente el 43 por ciento de todas las especies de árboles de la Tierra se encuentran en América del Sur, seguido de Eurasia (22 por ciento), África (16 por ciento), América del Norte (15 por ciento) y Oceanía (11 por ciento)», escribieron los autores en su nuevo estudio. «Es probable que haya más especies sin descubrir en América del Sur que en cualquier otro continente».

Se cree que las especies sudamericanas aún no descubiertas constituyen alrededor del 40 por ciento de todas las especies no descubiertas. América del Sur también contiene la mayor cantidad de especies raras (alrededor de 8.200 especies) y el porcentaje más alto (49 por ciento) de especies endémicas que no se encuentran en otros continentes.

«Más allá de las 27.000 especies de árboles conocidas en América del Sur, podría haber hasta otras 4.000 especies aún por descubrir allí», dijo el ecologista forestal Peter Reich de la Universidad de Michigan. «Esto hace que la conservación de los bosques sea una prioridad primordial en América del Sur, especialmente considerando la actual crisis de los bosques tropicales por impactos antropogénicos como la deforestación, los incendios y el cambio climático».

En los últimos años, esa crisis se ha vuelto dolorosamente más clara, y los investigadores dicen que es imperativo que identifiquemos la verdadera diversidad de la vida arbórea lo antes posible, para poder proteger mejor a estas especies amenazadas de los cambios que las ponen en peligro.

«Cuanto mejor sea la información, mejor podremos informar los planes nacionales e internacionales para las prioridades de conservación y los objetivos y la gestión de la biodiversidad, lo que podría salvar especies de árboles en peligro de extinción en el proceso», concluyó el investigador forestal Andy Marshall de la Universidad de Sunshine Coast en Australia.

Los hallazgos han sido publicados en PNAS.

Fuente: EurekAlert/SciAl. Edición: MP.