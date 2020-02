La Tierra tiene una miniluna hace tres años y recién ahora ha sido notado por los científicos

Astrónomos que trabajan en el Catalina Sky Survey han avistado lo que parece ser un nuevo amigo: un asteroide temporalmente capturado por la gravedad de nuestro planeta, lo que se llama una miniluna.

Ha sido nombrado 2020 CD3, y es probablemente un pequeño fragmento de roca carbonácea de entre 2 y 3.5 metros de diámetro. Pero lo más llamativo de todo es que su trayectoria indica que ha estado en órbita por alrededor de tres años ya, sin que nadie lo notara.

El vecindario inmediatamente cercano a la Tierra es un lugar bastante ajetreado, con cargas enteras de asteroides pasando de un lado para el otro. El número preciso, empero, es desconocido. Y aunque se estima en millones, a la fecha el número oficial de objetos descubiertos es de 22.221.

Esto se debe a que los asteroides son realmente pequeños y no sabemos dónde están (por lo que no sabemos dónde buscar), y típicamente no reflejan mucha luz, incluso cuando el Sol les pega de lleno.

Here’s an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper. Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9hhttps://t.co/x1DXWLq2vm pic.twitter.com/O3eRaOIYjB — Tony Dunn (@tony873004) February 26, 2020

Uno podría pensar que, habiendo tantas rocas espaciales allí fuera, es lógico que sean absorbidas por la gravedad de nuestro planeta todo el tiempo. Bueno, eso sucede, pero lo cierto es que la mayoría de esas rocas no se quedan en órbita el tiempo suficiente para transformarse en minilunas, sino que se dirigen directo a la atmósfera, donde terminan quemándose en la entrada como espectaculares bolas de fuego, o bien se quedan en la órbita parcialmente para que luego su velocidad las termine expulsando.

Solo un pequeño número de rocas espaciales cercanas terminan como minilunas. De hecho, en una simulación computacional de 2012 que incluyó 10 millones de asteroides virtuales, solo 18.000 fueron capturados en la órbita de la Tierra.

Por lo que las minilunas no son solo algo difícil de observar, sino que también son súper raras.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Asteroides como 2020 CD3, además, podrían ofrecer una oportunidad única de exploración. Ya que enviar misiones a asteroides es una empresa que consume mucho tiempo y dinero, y a menudo largas distancias, que uno de ellos venga a visitarnos y se quede pululando en órbita facilita mucho las cosas.

Probablemente ya es muy tarde para hacer algo respecto a 2020 CD3. De acuerdo a una simulación orbital, nuestro pequeño amigo miniluna estará en la órbita terrestre más o menos hasta abril próximo. Es posible, desde luego, que la simulación sea incorrecta, por lo que su observación seguirá procediendo.

Sea como sea, al estudiar la extraña órbita de nuestra miniluna, podemos aprender más sobre estos objetos capturados por la Tierra, y cómo podemos echarles un mejor vistazo en el futuro.

Fuente: ScienceAlert.