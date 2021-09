La trama y simbología oculta en la serie El Juego del Calamar

NOTA: Este artículo contiene algunos spoilers menores de la primera temporada de la serie El Juego del Calamar (Squid Game) de Netflix. Recomendamos verla primero antes de leer lo que sigue.

El sujeto es el primer elemento de cada juego, que viene a representar un problema de conocimiento para el que debemos encontrar una solución adecuada. En el caso de la exitosa serie surcoreana, aquel que no encuentra dicha solución es eliminado… literalmente eliminado.

El Juego del Calamar (2021) cuenta la historia de cientos de personas en Corea del Sur que están experimentando, por h o por b, problemas financieros. Así son encontrados e invitados por un grupo misterioso a participar en una serie de juegos competitivos de vida o muerte con la posibilidad de ganar miles de millones de wones (moneda surcoreana) y resolver sus miserables vidas.

La serie halla su nombre en un juego típico del país peninsular, que es el último que deberán llevar a cabo los sobrevivientes de un total de variantes sangrientas y mortales de seis juegos infantiles. «Solía jugar el Juego del Calamar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario», dijo Hwang Dong-hyuk, creador de la obra fílmica. «Fue uno de los más físicos y uno de mis juegos favoritos. Sentí que podría ser el más simbólico y representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy en día».

En cuanto a sus símbolos principales —círculo, triángulo, cuadrado—, también derivan superficialmente de este juego, ya que juntos dan la silueta de un calamar. Además, puestos en el orden adecuado en horizontal son una abreviación del nombre en coreano: Ojingeo Geim (오징어 게임). El círculo es la letra ‘O’, el triángulo es parte de la letra ‘J’ y el cuadrado es ‘M’; uno al lado del otro se lee ‘O J M’.

Pero como veremos a continuación, hay más de lo que se ve a simple vista.

Los 456 jugadores invitados a resolver sus vidas o perderlas están vigilados por unos encapuchados y enmascarados, marcados con círculos, triángulos y cuadrados. En este aspecto, aquellos que tienen un círculo son trabajadores, los que tienen un triángulo son una suerte de policías, y los del cuadrado son administradores. Estos sujetos tienen la función común de mantener el orden, explicar las reglas del juego y ejecutar a cualquiera que se salga de línea establecida o pierda un juego.

Las máscaras similares tapando el rostro —al igual que aquellas que utilizamos todos obedientemente durante la última pandemia— son un símbolo de obediencia e identidad colectiva; es decir, pérdida de individualismo.

Una curiosidad es que estos guardias parecen haber sido elegidos de la misma manera que los participantes, solo que sus vidas no corren riesgo si hacen bien su trabajo. Aquí vemos una representación cabal de las fuerzas policiales y militares, que a pesar de tener un origen igualmente humilde que los jugadores (los ciudadanos comunes), a veces son utilizados por los gobiernos y el statu quo con fines represivos, suprimiendo a los de su propia clase. Para que todos jueguen el juego impuesto por la élite sin chistar.

So there’s a theory in Squid Game where Gi-Hun picked the blue card from the salesman (Gong Yoo) and then woke up in blue suit as a player. Had he or the other players picked the red card, they would be the workers/guards. pic.twitter.com/cPJZMq5Ymg

— . (@mixxtake) September 24, 2021