La Trinidad Extraterrestre: un puente entre la religión y el fenómeno OVNI

¿Qué tiene que ver la Trinidad de las religiones con la temática extraterrestre? En este artículo, el investigador Gastón Caffa establece una interesante conexión con la hipótesis de los antiguos astronautas que te hará pensar más de una vez, dos ¡y hasta tres!

El concepto de Trinidad pertenece al ámbito de la religión; especialmente al catolicismo e hinduismo, y se refiere a la existencia de tres seres que integran a un mismo Dios. En la religión católica, la trinidad está formada por el padre, el hijo y el espíritu santo. Pero más que representar a tres personas, expresa la idea de que Dios tiene tres aspectos diferentes; el padre es el creador, el hijo es lo creado, y el espíritu santo es la parte invisible que sostiene a todo el universo y lo mantiene vivo.

En el Hinduismo hay un concepto similar que se conoce como Trimurti, y está formado por Brahma, Visnú y Shiva. Brahma es el creador, Visnú es el preservador de la creación, y Shiva es el destructor de mundos; el que se encarga de dar fin a una era para que comience otra.

Aclarado este punto, me imagino que estarán preguntándose: ¿Qué tiene que ver la trinidad de las religiones con la temática extraterrestre? Bueno, la respuesta está fuertemente ligada a la conocida hipótesis de los astronautas ancestrales, según la cual, fuimos visitados en épocas remotas por seres de otros mundos. Estos seres, deslumbraron a nuestros ancestros con su tecnología y les hicieron pensar que eran auténticos dioses.

Pero esta hipótesis tiene una bifurcación. Por un lado, el argumento más clásico es que no se trataba de dioses, porque eran extraterrestres de carne y hueso. Por otra parte, subyace la posibilidad de que estos seres tan avanzados fueran capaces de crear genéticamente a la especie humana. De haber sido así, estas criaturas tendrían la condición de «dioses», por el mismo hecho de habernos creado.

Entonces, hasta el momento, tenemos establecida la relación entre el concepto de «Dios» y el de «Extraterrestre»: ambos son seres superiores, ajenos a la especie humana y con capacidad de crear vida. Partiendo de esta primera coincidencia, vamos por la segunda: el aspecto de tríada que se presenta en tantísimos casos ufológicos.

Tríada Extraterrestre

Con el paso de los años, he notado que a pesar de la enorme cantidad y variedad de avistamientos de seres anómalos en la casuística ovni, existe una serie de características que se repiten una y otra vez, pero hay una que ha llamado mucho mi atención; el avistamiento de tres humanoides en innumerables casos de los llamados Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. A continuación, vamos a ver una seguidilla de historias que muestran esa particularidad.

Caso Carlos Díaz

El 5 de enero de 1975, en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, siendo aproximadamente las 3 a.m.; un señor llamado Carlos Alberto Díaz terminó su jornada laboral como mozo en un bar y salió rumbo a su casa. A eso de las 3:30 horas, vio una potente luz descender del cielo.

Según su propio relato, quedó inmóvil, perdiendo el conocimiento poco tiempo después. Al volver en sí, se encontraba dentro de una esfera que tenía el suelo como plastificado y carecía de orificios al exterior —sin puertas ni ventanas—. Un cuarto de hora después, se le acercaron tres seres de piel verdosa que no tenían manos, boca, nariz, ni orejas. Al rato, volvió a quedarse sin conocimiento y recuperó la conciencia en las primeras horas del amanecer. Cuando eso ocurrió, estaba a 45 kilómetros de la Capital Federal; muy lejos de la ciudad donde ocurrió la abducción.

Caso Pascagoula

El 11 de octubre de 1973, Hickson y Parker decidieron ir de pesca a un muelle del astillero Shaupeter; estructura abandonada a las orillas del río Pascagoula. De pronto, ambos sintieron un extraño zumbido que parecía provenir de un objeto con forma de pelota de fútbol americano; del mismo, se abrió una portezuela de la que salieron tres seres extraordinarios y un tanto espeluznantes, los cuales se dirigieron flotando en el aire hacia Hickson y Parker.

Los seres, según la descripción ofrecida por los testigos, tenían piel gris y arrugada, patas como las de un elefante, brazos que acababan en pinzas y no tenían rostro aparente; en cambio, poseían protuberancias que ocupaban el lugar donde se encontrarían las orejas y la nariz de un ser humano.

Bajo el poder de estos seres, los dos pescadores fueron trasladados al interior de la nave, donde fueron sometidos a una especie de examen físico realizado por un gran «ojo» que se desplazaba como flotando en el aire. Más tarde, ambos abducidos fueron regresados el exterior, y uno de ellos declaró oír una voz que le dijo mentalmente: «Somos apacibles. No era nuestra intención lastimarte».

Caso Meneses

El 15 de diciembre de 1981, el conductor de un vehículo de Vialidad Provincial, Rubén Meneses, fue abducido en pleno día por un extraño objeto luminoso.

El testigo, por entonces un señor de 42 años, se encontraba conduciendo en un camino vecinal entre San Luis del Palmar e Itatí (Provincia de Corrientes, Argentina) y fue llevado en pocos minutos por un objeto desconocido hasta Berón de Astrada, una ciudad ubicada a 110 kilómetros de distancia.

Recordando ese momento, contó a diferentes medios: «Sentí un raro hormigueo en todo el cuerpo, no podía moverme aunque quisiera y vi cómo el camión comenzó a elevarse y a tomar altura, se volvió transparente, como si fuera de vidrio y empezó a vibrar todo. Me asusté, pero no podía moverme ni gritar, estaba como paralizado. Miré hacia abajo y vi la cinta asfáltica cada vez más chica y los autos circulando. En ese momento me desmayé y cuando recuperé el conocimiento, estaba en la localidad de Berón de Astrada, unos 110 kilómetros más al Sur».

Pero la extraordinaria experiencia no termina allí, porque un tiempo después, Rubén se sometió a hipnosis con especialistas médicos y relató lo siguiente: «Fui llevado al interior de una nave, aparentemente tenía las paredes espejadas o de un material metálico muy lustroso, no sé cómo me sacaron del camión. Una vez dentro de ese aparato, me pusieron sobre una camilla que no tenía patas, o por lo menos yo no las veía, estaba como suspendida en el aire. Luego, entraron tres seres bajitos del tamaño de un chico de 10 años; tenían la piel gris y eran como humanos, aunque de cabeza grande, ojos rasgados y casi no se les veía la boca. La piel era gris y rugosa como la de un elefante, por comparar con algo conocido».

Caso Conil

El 29 de septiembre de 1989, en Conil de la frontera, Cádiz, cinco amigos de entre 20 y 30 años de edad bajaron a la playa desierta. Al filo de la medianoche, vieron algo que les cambió la vida: dos seres de 2,15 de altura con túnicas blancas que se pasaban una esfera de luz. Tenían un aspecto parecido a personas, pero aseguraban, y aseguran todavía hoy en día los cinco gaditanos; no lo eran. No tenían ni siquiera rasgos faciales. No eran humanos, sino humanoides.

Pedro González, uno de los protagonistas, lo recordaba así: «Se sientan y empiezan a intercambiarse una esfera blanca de mano en mano. El otro Pedro (Sánchez, otro de los chicos que bajaron a la playa esa noche) tenía unos prismáticos y vio a un tercer ser que tenía más envergadura, unos tres metros y la cabeza bastante más grande y blanca. Es una persona que es muy nerviosa y salió corriendo. Lo intenté frenar para preguntarle qué había visto y me dijo que un ser de tres metros con la cabeza muy grande y vestido de negro».

Cuenta este testimonio que, cuando los extraños seres se vieron observados, hicieron una especie de montículos para ocultarse. Desaparecieron así de su campo de visión, pero volvieron a aparecer unos minutos más tarde transformados en una pareja de jóvenes; un hombre rubio vestido con pantalón de jean y una mujer morena con falda. Ambos se marcharon de la playa sin decir ni pío, mientras el tercer humanoide se quedó en la playa envuelto en una neblina.

Caso Llanca

El 28 de octubre de 1973, Dionisio Llanca, un camionero de 25 años, se encontraba conduciendo uno de los vehículos de la empresa para la que trabajaba rumbo al sur de Argentina. Al llegar a la Ruta 3, pinchó un neumático, por lo que decidió frenar para cambiarlo. Eran la 1.30 de la madrugada cuando, de pronto, observó una luz brillante en el cielo que cada vez se hacía más grande. A los pocos segundos, Llanca se dio vuelta para mirar detrás de sí y vio a tres seres que lo observaban. Una hora y media más tarde, despertó a 10 kilómetros del lugar donde se había detenido a arreglar el neumático.

En aquel entonces, el reconocido investigador y ufólogo Fabio Zerpa se interesó en el caso y empezó a indagar más sobre el asunto. Luego de varios días de pesquisas, los datos iban apareciendo, pero eran muy escasos; por lo que decidieron realizar sesiones de hipnosis. Recién en ese momento, Llanca comenzó a recordar qué fue realmente lo que había sucedido esa noche; bajo hipnosis, comentó que fue abducido por seres de una nave extraterrestre y que por medio de una pantalla digital le decían que no tenía por qué preocuparse, que no le iban a hacer nada malo, sólo lo querían revisar.

Al pasar los días, el interés de la gente se hizo escuchar y los medios no dejaban descansar a Dionisio, lo que lo llevó a desaparecer repentinamente de todos lados para poder respirar de esa fama inesperada.

El caso Salyut 6

Entre los días 14 y 15 de mayo de 1981, ocurrió una serie de avistamientos de los cuales, según se cuenta, fueron protagonistas los cosmonautas soviéticos Vladimir Kovalyonok y Viktor Savinykh; ambos a bordo de la estación orbital Salyut 6.

La protagonistas de esta historia llegaron a la estación el 6 de marzo de 1981 y permanecieron allí durante unos 75 días. El 14 de marzo, Vladimir vio un objeto redondo que estaba aproximadamente a un kilómetro de distancia, mientras realizaba experimentos científicos. Alertó a Viktor y ambos observaron el objeto, mientras Vladimir filmó la nave durante unos 45 minutos. Durante el resto del día, el OVNI permaneció en esa posición.

Al día siguiente, la nave estaba a sólo 100 metros de la estación y los cosmonautas la observaron con más detalle: no había señales de nada que pudiera dar propulsión al objeto. Tenía 24 ventanas divididas en tres niveles, dentro de las cuales, podían ver tres figuras humanoides que usaban cascos; pero aún era posible ver sus caras con grandes cejas, narices rectas y enormes ojos azules inexpresivos. Ninguno de los músculos faciales parecía moverse, pero los seres se desplazaban normalmente, aunque de forma mecánica y artificial.

Los cosmonautas solicitaron permiso a la Tierra para intentar el contacto visual y físico. Se permitió el primero, pero se negó el segundo. Vladimir tomó y abrió un mapa del Universo para mostrárselo a los seres. Ellos respondieron y abrieron uno mucho más preciso y detallado. Señalaron al Sistema Solar dentro de la Vía Láctea y Vladimir respondió con un signo «positivo». Los seres devolvieron el mismo gesto, e inmediatamente, el ovni empezó a alejarse y a acercarse sucesivamente a la estación —haciendo estos movimientos de traslado hasta seis veces—.

Con una potente linterna, Vladimir intentó comunicarse a través del código Morse, creando la frase «cosmonautas soviéticos saludan a los visitantes de la Tierra» en ruso. Como los seres no respondieron, trató de decir, en inglés «¿Nos entiendes?». Pero nuevamente no hubo reacción. Luego probó el código binario y señaló 101101. El mensaje que los seres enviaron de regreso no sólo era una respuesta, sino también un logaritmo con la base utilizada por él.

Al día siguiente, los seres estaban flotando fuera de su nave. Los cosmonautas pidieron permiso para salir de la estación, pero fueron detenidos. Al cuarto día, la misteriosa nave desapareció.

Extraterrestres en Chascomús

El 13 de septiembre de 2010, el periódico Minuto Neuquén de Argentina, publicó la siguiente noticia:

«Un trío de humanoides con ojos rojos y bordes anaranjados, aterrorizó al casero de una estancia en la localidad de Chascomús. Este hecho desafía la capacidad de los ufólogos para interpretar la razón por la cual estas entidades realizaron una singular demostración de fuerza, al poner de nuevo en pie un árbol de más de dos toneladas caído desde hacía un año, no muy lejos del establecimiento rural.

»El hecho, aúna también el descubrimiento de una huella semicircular disecada a unos cien metros del lugar donde fueron detectadas esas presencias, justo en el sitio donde se encontraba el árbol caído. Además, como si fuera poco, una sucesión de hallazgos de cadáveres de animales mutilados a través de procedimientos extraños a las prácticas ejercidas por el hombre, fue descubierta en paralelo en campos de Chascomús».

Hombres de Negro

Los Hombres de Negro son misteriosos y sombríos personajes que han aparecido a través del tiempo para amedrentar testigos de ovnis, o a quienes fueron protagonistas de encuentros cercanos de mayores tipos. Y si bien la naturaleza de estos seres es un misterio —desde agentes del gobierno hasta biorobots extraterrestres—, en la gran cantidad de casos en que fueron reportados han sido vistos de a tres.

Significados e interpretaciones del número 3

La idea de la trinidad cósmica es tan antigua como el hombre. Antropológicamente, los estudiosos han concluido que para el hombre primitivo, el número 3 representaba la primera idea de estabilidad, el primer conteo numérico y el primer concepto de armonía. De esta manera, psicológicamente, el ser humano asocia la noción de la triada como un ente cósmico-religioso desde tiempos inmemoriales (Muñoz, 1973).

Mencionemos que la idea trinitaria existía ya en religiones muy antiguas, no sólo en la cristiana o en la hindú, sino también en la religión egipcia, con la triada Horus-Osiris-Isis.

Conclusiones

A lo largo de la historia moderna y contemporánea, muchas personas se han preguntado; ¿por qué en la actualidad Dios ya no se comunica tan frecuente y explícitamente como en épocas bíblicas?

Confieso que durante mi adolescencia, cuando las inquietudes religiosas eran constantes en mi mente, también me hice esa pregunta. Pero en esas épocas, mi respuesta era bastante aventurada y tenía una cierta carga de escepticismo: «Dios no se comunicaba ni antes ni ahora, las historias de la biblia son leyendas».

Con el paso del tiempo y los nuevos conocimientos, mis fundamentos ya no son los mismos, pero irónicamente mi respuesta sigue siendo casi la misma aunque más amplia: «Dios no se comunica con los humanos a través de palabras o apariciones como se narra en la biblia, pero quizás sí lo haga a través de las circunstancias que nos ocurren cada día, a través de eso que nosotros llamamos destino y pensamos que está librado al azar».

A menudo, me han pasado cosas muy extrañas en la vida, y detrás de esos hechos parecían haber señales escondidas por todas partes —números, imágenes cotidianas, intuiciones, etc—. Según mi interpretación, esos indicios son lo más parecido que he conocido a mensajes de Dios o del universo.

Sin embargo, creo que las comunicaciones que recibieron muchas personas en tiempos remotos, pudieron tener otro origen: algún tipo de inteligencia que está por encima de nosotros pero muy por debajo del verdadero Dios universal.

Aclaro que mi concepto de Dios es algo así como «una energía que todo lo atraviesa y mantiene en orden el universo; la fuerza que dio origen a la explosión inicial y a las leyes de la física». Aclarado este punto, seguiré refiriéndome a esas misteriosas presencias que al parecer nos acompañan desde la oscuridad de los tiempos.

En la actualidad, dados los actuales conocimientos en astronomía y viajes espaciales que ya todos tenemos, esas inteligencias que mencioné antes son conocidas como «Extraterrestres». Y es que ahora nosotros ya sabemos que se puede salir del planeta a bordo de artefactos avanzados tecnológicamente, pero en épocas pasadas no éramos capaces de imaginar algo así. Pienso que ese es el motivo por el cual los visitantes fueron vistos como dioses en tiempos en los que el ser humano apenas era capaz de encender fuego o confeccionar algunos objetos rudimentarios.

Otra característica que me hace pensar en la hipótesis de los «dioses extraterrestres», es la calidad de los mensajes que estos seres le daban a la humanidad. El «Dios» del Antiguo Testamento hacía pedidos muy específicos, como por ejemplo, cuando le dio a Noé instrucciones precisas para la construcción del arca, o cuando le pidió una prueba de fe a Abraham diciéndole que sacrificara a su hijo; la actitud de Yahvé en este pasaje, parece digna de un personaje manipulador y sádico más que la de nuestro Creador. La frase «Dios es amor» no tiene nada que ver con esa deidad; más bien, parecía que se estaba divirtiendo con la angustia del pobre Abraham.

En la literatura sagrada de otras religiones, también hay elementos que hacen pensar en la idea de que Dios no era Dios. Por ejemplo, en el Bhagavad Gitá, Krishna (la encarnación del Dios Visnú) le dice a su discípulo Arjuna que mate a los del bando opuesto que eran sus primos —según su argumento, porque todos tenemos un papel que cumplir en esta vida y el papel de Arjuna era ser rey, cosa que no hubiera conseguido si le dejaba el poder a su primo, el cual quería quitarle la corona—. Es evidente que detrás de esas palabras había un interés por el poder y por manejar la voluntad de Arjuna.

Tanto en el episodio de Arjuna como en el de Abraham, «Dios» incita bajo pretextos bien elaborados al sujeto en cuestión para que mate a un individuo de su propia especie y/o familia; un acto totalmente reprochable e inmoral, el cual, no tiene nada que ver con la imagen del Dios bueno del que siempre se nos ha hablado.

En la religión mormona hay un episodio parecido del cual compartiré algunos fragmentos:

«Yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán (…) E iba guiado por el Espíritu, sin saber lo que tendría que hacer (…) No obstante, seguí adelante, y al acercarme a la casa de Labán vi a un hombre que estaba caído en el suelo delante de mí, porque estaba ebrio (…) Al acercarme a él, hallé que era Labán (…) Percibiendo su espada, la saqué de la vaina y aconteció que el Espíritu me constriño a que matara a Labán; pero dije en mi corazón: “Yo nunca he derramado sangre humana” (…) Y el Espíritu me dijo de nuevo: “He aquí, el Señor lo ha puesto en tus manos (…) Por lo que, obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada».

Al leer este texto, como los otros que mencioné antes, me da la sensación de que estos profetas antiguos estaban siendo guiados por una presencia negativa y manipuladora, con el fin de dirigir los pasos de la humanidad a su antojo.

Para terminar, quiero delinear un poco las ideas que fui exponiendo para que queden más claras:

Dios, el creador, se comunica con su creación de manera sutil y a través de su propia naturaleza, pero no realiza grandes o espectaculares apariciones; los que lo hacen, son otras entidades.

La voz de Dios (o dioses) que oyeron muchos profetas en la antigüedad, no era la voz del Dios creador del universo, aunque quizás, sí fueron las voces de nuestros creadores; algún tipo de inteligencia que tuvo que ver con muestro origen. También puede que no nos hayan creado físicamente, pero sí se encargaron de guiar el rumbo de nuestra historia través de la manipulación psicológica.

Los seres que llamamos extraterrestres, a veces se muestran pacíficos y otras veces agresivos; igual que Dios, los ángeles, y los demonios.

La idea de trinidad es un arquetipo que está en nuestra psiquis desde tiempos inmemoriales, y más allá de que pudiera existir realmente, la imagen trinitaria está siendo usada por parte de los tripulantes de los ovnis para llegar a lo más profundo de nuestro ser y así lograr diversos propósitos con el ser humano.

Los efectos psíquicos que resultan de un encuentro con seres de otros mundos, según los testigos, son similares o iguales a los que se pueden apreciar en personas que tienen o han tenido experiencias místicas; lo cual hace pensar que la coincidencia entre ambos fenómenos no es casual.

Por Gastón Caffa. Edición: MP.