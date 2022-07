Las controvertidas Piedras Guía de Georgia son parcialmente destruidas

La escultura lleva inscritas diez guías en ocho idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en cuatro escrituras antiguas. Muchos apuntan a que estos mensajes son una guía explícita para establecer un Nuevo Orden Mundial. Ahora, uno de sus pilares ha sido destruido por una explosión.

De acuerdo a las autoridades, una parte de las llamadas Piedras Guía de Georgia (Georgia Guidestones), en la ciudad de Elberton, quedó reducida a escombros cuando un grupo de personas «detonó un artefacto explosivo» alrededor de las 4 a.m. del miércoles 6 de julio. No se reportaron heridos y los residentes dijeron a los medios locales que escucharon un gran estruendo en ese momento.

La explosión destruyó una gran parte de la estructura de 19 pies, que ha sido apodada el «Stonehenge de Estados Unidos». Chris Kubas, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Granito de Elberton, señaló que imágenes tomadas desde drones mostraban uno de los paneles del monumento roto en pedazos en el suelo.

Lol someone or something blew up a column on the #GeorgiaGuidestones pic.twitter.com/qwi24qihVe

«Estoy triste no solo por Elberton y el condado de Elbert, estoy triste por los Estados Unidos y el mundo», dijo Kubas a la estación de noticias local. «Estas piedras eran una atracción turística, y no era raro que personas de todo el mundo estuvieran aquí en un momento dado».

«El sitio ha sido blanco de vándalos en el pasado», agregó.

La atracción, ubicada junto a la autopista estatal 77, «muestra un mensaje de 10 partes que defiende la conservación de la humanidad y las generaciones futuras» en varios idiomas, se lee en ExploreGeorgia.org.

«Las Piedras Guía de Georgia también sirven como un calendario astronómico, y todos los días al mediodía el sol brilla a través de un estrecho orificio en la estructura e ilumina la fecha del día en un grabado», según el sitio web.

Los orígenes del monumento siguen siendo en gran parte un misterio, aunque se cree que el monolito de granito fue encargado en 1979 por un hombre que se hacía llamar C.R. Christian, quien pagó las piedras y el terreno que ocupan antes de desaparecer, tras lo cual no se ha vuelto a saber nada más de él.

Lo cierto es que desde hace varios años el mensaje que tiene grabado en varios idiomas ha sido caracterizado por teóricos de la conspiración y conservadores como «satánico» o como «una declaración illuminati o del Nuevo Orden Mundial».

Lo grabado promueve la diversidad, los deberes sociales, el equilibrio con los derechos personales y sustentan una sabia reproducción. En español consta de 31 líneas con 10 frases frente al texto del mensaje en inglés:

Cabe destacar que, a principios de este año, la excandidata republicana a gobernadora de Georgia, Kandiss Taylor, redactó una orden ejecutiva en la que pedía que se destruyeran las Piedras Guía, denunciándolas como símbolos de Satanás.

Georgia Guidestones damaged by explosive device, GBI says. The Georgia Guidestones are inscribed with ten guiding principles, each etched in stone using languages from around the world. Rubble shown from WYFF helicopter. https://t.co/MgqFi1S72L pic.twitter.com/yOyr2tyUaA

— Brendan Keefe (@BrendanKeefe) July 6, 2022