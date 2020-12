Las focas están haciendo ruidos de ultrasonido espeluznantes bajo el agua, y no tenemos idea de por qué

Fuera del agua, suenan como adorables wookies. Debajo del hielo, suenan como robots parloteando y chirriando. De cualquier manera, las antárticas focas de Weddell no deberían tener problemas para encontrar trabajo en un próximo proyecto de Star Wars.

«Las llamadas de las focas de Weddell crean un paisaje sonoro casi increíble y de otro mundo bajo el hielo», dijo en un comunicado Paul Cziko, profesor visitante de la Universidad de Oregon y autor principal de un nuevo estudio que describe los extraños sonidos de estos animales. «Realmente parece que estás en medio de una batalla espacial en Star Wars, con rayos láser y todo».

No obstante, existe un pequeño gran detalle: tendrías que ser un extraterrestre (o droide) para escucharlos; ya que todos esos sonidos de ciencia ficción son totalmente inaudibles para los oídos humanos.

Cziko y sus colegas pudieron detectar los ruidos después de dos años de escuchar focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) con un hidrófono especial (un micrófono subacuático) instalado en 2017 en el estrecho de McMurdo, Antártida.

Antes de que los investigadores comenzaran a grabar, los científicos conocían las 34 llamadas de focas audibles para los oídos humanos. Ahora, la investigación del equipo, publicada en línea el 18 de diciembre en The Journal of the Acoustical Society of America, agrega nueve nuevos tipos de llamadas ultrasónicas al repertorio de las focas. Esos sonidos incluyen trinos, silbidos y chirridos que suenan extraterrestres, a veces compuestos de múltiples tonos armonizados.

Los humanos escuchan en el rango sónico de 20 a 20,000 hercios (o 20 kilohercios), anotaron los investigadores. La mayoría de los sonidos de focas recién descubiertos superaron los 21 kHz, y algunos subieron constantemente a 30 kHz.

Un silbido agudo alcanzó un chirrido de 49,8 kHz, escribió el equipo, y cuando los sellos armonizaron varios tonos, el ruido resultante podría superar los 200 kHz. (Eso está mucho más allá del rango auditivo de gatos, perros e incluso algunos murciélagos).

[embedded content]

¿De qué se tratan todas estas comunicaciones de alta frecuencia? Los investigadores no están seguros; hasta ahora, los científicos nunca habían detectado vocalizaciones ultrasónicas en focas (ni en ningún otro mamífero de patas aletas, como leones marinos o morsas).

Según Cziko, los sonidos podrían ser elementos de conversación extra para «destacar sobre todo el ruido de baja frecuencia, como cambiar a un canal diferente para comunicarse».

En teoría, es posible que los ruidos estén relacionados con la ecolocalización, el sonar biológico que emplean animales como los delfines y los murciélagos para orientarse en lugares oscuros. «Pero hasta ahora, no hay evidencia de que las focas utilicen la ecolocalización», dijeron los investigadores.

«Aún así, el comportamiento no estaría fuera de lugar para las focas que pueden sumergirse a más de 600 metros bajo el agua y cazar en la oscuridad del invierno antártico», concluyeron.

Veamos a un wookie intentar hacer eso.

[embedded content]

Fuente: ScienceAlert. Edición: MP.