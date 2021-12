Lenguas de oro son halladas en la boca de una pareja de momias egipcias

Los restos de un hombre y una mujer que fueron enterrados con láminas de oro en lugar de sus lenguas se han descubierto en Oxirrinco, el nombre ancestral helenizado de la actual El-Bahnasa, a 160 km al sudoeste de El Cairo.

Los cuerpos, encontrados en tumbas separadas, fueron enterrados en sarcófagos de piedra caliza que datan de hace 2.500 años.

El hombre está bien conservado y su tumba, que fue sellada, contiene varios artefactos que incluyen vasijas canópicas, un escarabajo y estatuillas funerarias hechas de loza. Los restos de la mujer, en cambio, no están en buenas condiciones y hay indicios de que su tumba fue abierta por saqueadores.

El descubrimiento fue realizado por la Universidad de Barcelona, que precisa que las tumbas datan del período Saite, la 26a dinastía de Egipto.

Las placas de lengua de oro están en buenas condiciones y se encuentran comúnmente entre las momias del antiguo Egipto. Fueron colocadas en las bocas de los difuntos durante el funeral para asegurarse de que una vez en el otro mundo el espíritu pudiera hablar con Osiris —dios que gobierna el inframundo y juzgaría sus almas—.

Se cree que la lengua de oro pudo haber permitido que los muertos pudieran hablar para convencer a Osiris de que mostrara misericordia a su alma.

During excavation work carried out by a Spanish archaeological mission from Barcelona University and IPOA, at El-Bahnasa archaeological site in Meniya, has uncovered two Saite tombs with human remains with golden tongues. pic.twitter.com/9bAMmPpVJN

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) December 5, 2021