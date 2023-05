Lo que Jimmy Carter realmente pensaba sobre los ovnis… y por qué lo ocultó

En 1969, el entonces futuro presidente de EE.UU., junto con otras diez personas, fue testigo de lo que denominó una «vista muy notable» en los cielos de Georgia. Un ovni «tan brillante y casi tan grande como la luna».

«El objeto pareció moverse hacia nosotros desde la distancia, se detuvo, se alejó parcialmente, regresó y luego se fue. Azulado al principio, luego rojizo, luminoso, no sólido», escribió descriptivamente Jimmy Carter en un informe a la Oficina Internacional de OVNIs con sede en la ciudad de Oklahoma, mientras era gobernador del estado de Peach.

La experiencia incitó al aspirante al No. 39 a traer los ovnis a la conversación durante su campaña en 1976.

«Si llego a ser presidente, pondré a disposición del público toda la información que este país tiene sobre los avistamientos de ovnis», dijo al pueblo estadounidense. «Estoy convencido de que los ovnis existen porque he visto uno».

Se considera que esta promesa de transparencia de Carter hizo una contribución importante a la conversación que rodea la vida inteligente más allá de la Tierra, incluso si no siempre estuvo feliz de haberse arriesgado en el tema.

«Jimmy Carter es responsable de publicar alrededor de la mitad de los archivos de ovnis del gobierno al público», dijo Grant Cameron, autor del nuevo libro Jimmy Carter: Paranormal and UFO Tales, al New York Post.

Cameron, cuyo libro consta de información archivada de la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter y más informes actualizados de la época, explicó que Carter se hizo conocido como «el presidente OVNI» por la medida, una reputación que persigue al humilde agricultor de maní, ahora de 98 años, hasta este día.

«Probablemente solo se arrepiente de haberlo mencionado alguna vez en su vida… no es algo que quería exponer. Fue algo que se le impuso al hacer esta declaración a un grupo de reporteros», comentó Cameron al respecto.

Entre las miles de páginas publicadas abiertamente se encontraban informes de numerosos casos de lo inexplicable, incluidos dos eventos importantes que involucraron a las fuerzas militares e internacionales de los EE.UU.

Uno ocurrió sobre los cielos de Teherán, Irán, en 1976 «entre aviones de la Fuerza Aérea iraní y un OVNI», según documentos de la NSA sobre el incidente.

Los cazas, dos jets F-4 Phantom II, reportaron un OVNI jugando al «gato y al ratón» con ellos, «paralizando» sus armas y sistemas electrónicos cuando los jets intentaron abrir fuego y derribarlo.

El segundo evento es uno que supuestamente ocurrió en los EE.UU. en 1967 en la Base de la Fuerza Aérea Malmstrom de Montana, donde el Capitán de la Fuerza Aérea Robert Salas observó 10 misiles balísticos que repentinamente dejaron de operar en tándem cuando un objeto rojo brillante desconocido volaba por encima.

Hubo varias otras ocasiones en las que se dijo que los avistamientos de ovnis coincidieron con un mal funcionamiento del misil en la base. También se informaron casos similares en Inglaterra y la Unión Soviética.

Mientras Carter se calló sobre el tema después de ganar la Casa Blanca, alentó a otros, como la actriz y amiga cercana Shirley MacLaine, a hablar libremente sobre el tema, según LA Times.

«Me dijo muchas veces cuando escribí por primera vez mi libro Out on a Limb que me apoyaría, que era cierto, que había naves, que creía que había ocupantes», declaró la actriz mientras estaba en el El show de Larry King en 1995.

Carter también podría haber sido un fanático de la ficción extraterrestre.

Una fotocopia archivada de una foto de su biblioteca presidencial fechada el 25 de agosto de 1978 indica que Steven Spielberg fue invitado a —y visitó— la Casa Blanca poco después de haber dirigido y producido la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.

Pero, de acuerdo a Cameron, como muchas otras cosas con los ovnis, la visita fue altamente clasificada.

«Se realizó una búsqueda, con la ayuda de un archivista de la Biblioteca Carter, de fotos de la Casa Blanca tomadas durante agosto de 1978, y no se encontró ningún registro de la foto original», escribió. «Más inusual fue que, según los registros de la Biblioteca Carter, Spielberg nunca estuvo en la Casa Blanca. Los registros indicaron además que los dos nunca se conocieron, mantuvieron correspondencia o hablaron por teléfono».

La especulación es que Carter invitó encubiertamente a Spielberg a proyectar la película de manera totalmente extraoficial, explicó Cameron.

La única evidencia pública de su reunión es dicha foto fotocopiada archivada, con una nota adjunta que decía: «El presidente pensó que le gustaría recibir la foto adjunta».

Algunos investigadores intentaron ofrecer una explicación prosaica a lo visto por el político estadounidense. Una de ellas se pasa tres pueblos de clásica: una identificación errónea de Venus. Sin embargo, Carter declaró más tarde que no creía que el objeto fuera Venus, y explicó que él era un astrónomo aficionado y sabía cómo se veía este planeta.

La otra explicación, tal vez más convincente, es que se trató de una nube de bario dejada por un cohete lanzado desde la cercana Base de la Fuerza Aérea Eglin.

El que Carter haya mencionado en su descripción que era un «objeto luminoso, pero no solido», con diversos colores, coincide con esta última explicación. Aunque hay que mencionar también que señaló que lo avistado «se detuvo más allá de un grupo de pinos a cierta distancia de ellos».

Las nubes de bario generalmente se observan a una gran altitud, por lo que difícilmente un grupo de pinos en la superficie pueda resultar como una referencia. Aunque claro, también puede ser que la apreciación del político en cuanto a distancias y posiciones no fuera del todo exacta o tan literal.

Más allá de lo que haya sido lo que realmente vio, incluso si fue lo dejado atrás por un cohete, la experiencia causó un gran impacto en Carter. Tanto que tras asumir la presidencia intentó por todos los medios posibles el cumplir su promesa.

No obstante, la insistencia del presidente para revelar la verdad sobre los ovnis solo llevó a que agentes de inteligencia le dieran «la charla». Los rumores apuntan a que lo que escuchó lo dejó llorando y visiblemente perturbado durante semanas.

According to Ed Harris, this is why President Carter cried after his UFO Briefing: pic.twitter.com/Cl5W4moI3g

— Brian Johnson (@BrianJo78940026) March 21, 2023