Los ángulos rectos marcianos: ¿Evidencia de ruinas de una civilización en el planeta rojo?

La fotografía de una roca con un misterioso corte angular tomada por el rover Curiosity ha despertado la polémica en la redes sociales.

Primero que nada, y para despejar cualquier duda, la foto original desde la cual se ha hecho el acercamiento puede ser encontrada en el sitio de la NASA haciendo clic en ESTE ENLACE. Fue tomada por el rover marciano en Sol 2639 (2020-01-08 14:56:42 UTC) por la cámara del mástil (Mastcam), cuando se encontraba entre el barranco Vera Rubin y la base del monte Greenheugh.

Los internautas han esbozado todo tipo de teorías sobre lo observado en la imagen, muchos afirmando que un ángulo tan preciso y pulido, que parece «cortado con láser», solo podría responder a algo manufacturado —los posibles restos de construcciones pertenecientes a una civilización que habitó Marte en el remoto pasado—.

También apuntaron a que la estructura tiene una suerte de «alero» que genera la sombra que se cierne sobre el corte angular más pronunciado. Asimismo, hubo quien siguió encontrando otras anomalías en la misma fotografía que llevaron a sugerir que tal vez podrían ser los restos de una estatua o construcción destruida.

This selection, all located in the same area «appear» to look like parts of a broken statue pic.twitter.com/P5gwH5hfcL

— Mike Steel (@ThatManSteel) February 2, 2022