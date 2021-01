Los dos hombres más ricos del mundo tienen compañías aeroespaciales

El futuro parece estar allí fuera… al menos para los ricos.

Elon Musk y Jeff Bezos encabezan la lista de los más acaudalados del planeta. Pero además de sus exorbitantes fortunas hay algo que tienen en común y los une: ambos tienen compañías aeroespaciales: SpaceX y Blue Origin respectivamente, y ambos abogan por que la humanidad salga del planeta Tierra y se establezca en otros lugares del espacio.

«Quiero ser capaz de contribuir tanto como sea posible a crear una ciudad en Marte. Y eso significa mucho capital», dijo Musk sobre su mayor meta a cumplir. De acuerdo al empresario, esto es fundamental para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y asegurar así su supervivencia.

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves

— Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2018