Los gobiernos ocultan evidencia de OVNIs a pesar de saber que existen desde tiempos bíblicos

El congresista Tim Burchett dice que ha habido avistamientos de ovnis durante siglos, incluso en la Biblia, y que el gobierno de EE.UU. ha estado encubriendo evidencia física sobre el asunto desde la década de los 1940s.

«He estado interesado en estos fenómenos durante mucho tiempo. Soy cristiano, uno no muy bueno, pero leo mi Biblia. Y el primer capítulo de Ezequiel es bastante claro sobre un avistamiento ovni», comentó Burchett para iniciar una entrevista que le realizara News Nation respecto a la reciente publicación del informe anual UAP al Congreso.

El político hace referencia a un pasaje donde el profeta Ezequiel describe un objeto que es «como una rueda que está dentro de otra rueda», cuya función técnica podría ser un indicio vehemente para sostener que pudo haber visto una nave espacial hace milenios (Un análisis detallado sobre este pasaje bíblico desde la perspectiva ufológica y de ingeniería puede ser leído AQUÍ).

Volviendo a la entrevista, cuando a Burchett se le preguntó qué pensaba sobre el incremento de avistamientos de ovnis que muestra el informe publicado este mes, respondió que ha hablado con los mejores pilotos de la Marina y que todos coinciden en que la tecnología observada «es de fuera de este mundo».

«Estos objetos hacen maniobras y aceleraciones que ningún piloto humano resistiría», agregó. «Nuestros pilotos no pueden creer lo que ven ni seguirles el ritmo. Cuando fue lo de la Audiencia al Congreso, uno de estos pilotos estaba presente y no le dejaron testificar. En su lugar pusieron a dos hombres del Pentágono que parecían no saber nada sobre lo que estaban hablando».

«Nuestro gobierno ha estado encubriendo esto desde los 40s. No confío en el gobierno y su arrogancia; y pienso que el pueblo estadounidense es capaz de manejarlo si ellos dan a conocer todo; y eso incluye posibles naves recuperadas y sus materiales que, según sé, han sido estudiados por diferentes miembros de la industria», apuntó.

En cuanto a los informes anuales al Congreso por parte de la Oficina del Director Inteligencia Nacional y la recientemente formada AARO, Burchett no piensa que esto vaya a revelar algo importante.

«El problema es que hay dos informes, uno que es público y otro que es clasificado —para el Congreso—. Por lo que si a un congresista le llega el informe clasificado, por ley, no pueden hablar sobre eso», explicó.

