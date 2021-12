Los tornados pueden estar volviéndose más potentes como consecuencia del cambio climático

Después de que horribles tornados devastaran miles de hogares y mataran a decenas en Illinois, Kentucky y Tennessee los últimos días, los expertos advierten que el cambio climático podría estar intensificando el temible poder de este tipo de fenómenos.

«Los tornados severos pueden ocurrir en cualquier estación, especialmente si el clima es inusualmente cálido, como lo fue anoche», dijo el Dr. Robert Rohde, científico principal de Berkeley Earth, en Twitter el sábado por la mañana. «Históricamente, diciembre tiene la menor cantidad de tornados en los Estados Unidos».

Rohde no es el único en darse cuenta de lo inusualmente cálida que fue la noche de diciembre, y muchos otros científicos dicen que el cambio climático podría haber agravado las tormentas. Un nuevo informe del Washington Post recopiló información de numerosos científicos que dicen que, desafortunadamente, tormentas como esta pueden volverse más comunes y deben investigarse más a fondo.

Historically, December has the fewest tornadoes in the USA (~22 / month), but as last night showed severe tornadoes can happen in any season, especially if the weather is unusually warm, as it was last night. pic.twitter.com/S6isIRGeAv

— Dr. Robert Rohde (@RARohde) December 11, 2021