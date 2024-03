Lue Elizondo dice que este año se vendrá «una tormenta» sobre los fenómenos anómalos no identificados

El ex director del ahora extinto AATIP, un programa asociado con los videos ovni del Pentágono, ha dicho que se viene un gran anuncio pronto.

«Amigos, siempre es más tranquilo antes de la tormenta. No hay vuelta atrás. Algunos miembros del Congreso finalmente saben lo que está sucediendo, algunos funcionarios del Poder Ejecutivo están en apuros. Se están realizando esfuerzos en aguas turbulentas. Los resultados emergerán y se revelarán en un momento de nuestra elección. Este será un año interesante para aquellos que siguen obscureciendo la verdad. ¡Estamos trabajando arduamente por ustedes!», dijo Lue Elizondo en su cuenta de X, desatando —siguiendo la analogía acuática— una catarata de respuestas.

Friends, it’s always most quiet before the storm. There is no going back. Some members of Congress finally know what’s going on, some officials in the Executive Branch are scrambling. Efforts are underway below the wave tops. The results of which will break the surface and… — Lue Elizondo (@LueElizondo) March 6, 2024

Por ejemplo, varios usuarios le recordaron lo dicho recientemente por Sean Kirkpatrick, que el año pasado abandonó su puesto como jefe de la oficina ovni del Pentágono, AARO. Recientemente fue entrevistado y dijo que Elizondo no tenía evidencias de lo que decía y que dudaba que podría proveer alguna.

«Ya proporcionamos evidencia clasificada a AARO. Mentir al respecto no ayuda a su caso. Pero como todo lo demás, la verdad siempre se revela. Realmente lo intenté y le di un respiro al principio. No importa… sus comentarios no envejecerán bien, al igual que su narrativa», respondió el ex funcionario y ahora activista de la desclasificación ovni.

We (many of us) already provided classified evidence to AARO. Lying about it doesn’t help his case. But like everything else, the truth is always revealed. Sadly, I really did try and give him a break in the beginning. No matter…his comments won’t age well, nor will his… — Lue Elizondo (@LueElizondo) March 7, 2024

Esto último se condice con lo declarado por el denunciante David Grusch, quien también hizo quedar a Kirkpatrick como mentiroso al comparecer ante el Congreso de EE.UU. durante la famosa audiencia pública de julio de 2023.

Otros puntos destacables también surgieron del intercambio de preguntas y respuestas en el hilo de X. Por ejemplo, Elizondo anunció que publicará un libro y que será entrevistado próximamente por el periodista de investigación Ross Coulthart para el medio News Nation.

Multiple sources telling me the @DoD_AARO UAP report, given to select journalists in an embargoed briefing, is coming out tomorrow at ET 10am & it will be an absolutely unequivocal rejection of an NHI presence or that the US has retrieval craft. This is intended to shut down #UAP… — Ross Coulthart (@rosscoulthart) March 7, 2024

La citada publicación en X, cabe destacar, tiene lugar horas antes de que la AARO entregue un informe sobre fenómenos anómalos no identificados (UAPs) a periodistas seleccionados en una sesión informativa con embargo. Según el propio Coulthart, es casi seguro que será un rechazo completamente inequívoco de que Estados Unidos posee naves no humanas recuperadas.

