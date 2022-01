Marina de EE.UU. publica foto sobre el incidente entre ovnis y buques de guerra sucedido en 2019

La fotografía es del tipo borrosa…

En julio de 2019, se desarrolló una serie de eventos realmente extraños en el Archipiélago del Norte de California. Durante varias noches, grupos de objetos voladores no identificados —a los que la Marina de los EE.UU. simplemente se refiere como «drones» o «UAVs» (vehículos aéreos no tripulados)—, persiguieron a los buques en servicio, lo que provocó una investigación de alto nivel.

El año pasado, cuando el investigador Jeremy Corbell publicó material sobre el incidente, revelamos algunos datos y pormenores mediante un artículo que pueden leer AQUÍ. En ese entonces, nuestros amigos de The Black Vault hicieron lo que hacen mejor: llenaron una solicitud FOIA para obtener más detalles, incluyendo todos los registros de cubierta sobre uno de los buques involucrados (USS Russell) y cualquier material relacionado con su actividad en julio de 2019 (incluyendo fotos y videos).

In 2019 U.S. Navy warships were swarmed by UFOs. Over the past months, I’ve provided a large amount of cumulative and corroborate visual data to support this fact. What I’m providing today is video footage – captured from THE DECK of the USS Omaha – by the on-board “VIPER” TEAM. pic.twitter.com/uGXcymnneW

— Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) June 29, 2021