Mark Zuckerberg presenta un Metaverso notablemente mejorado y más realista

La primera versión rústica y caricaturesca del Metaverso ha cambiado a algo verdaderamente impresionante.

Esta semana, el podcaster Lex Fridman lanzó lo que tituló «la primera entrevista en el Metaverso», donde él y Mark Zuckerberg tuvieron una conversación en realidad virtual.

En el video publicado, puede verse cómo Fridman y el CEO de Meta se sientan en habitaciones diferentes en distintas partes del país con auriculares Quest Pro. Sus avatares —cada uno un retrato tridimensional de los hombros hacia arriba sobre un fondo negro— conversan sin problemas mientras parecen alarmantemente similares a sus contrapartes de la vida real.

«Se siente como si estuviéramos en la misma habitación», dijo el podcaster. «Esto es realmente lo más increíble que he visto».

Estos clones fotorrealistas, conocidos como Avatares Códec, han sido un proyecto de varios años de Zuckerberg. Son creados mediante exhaustivos escaneos del rostro del usuario, los cuales se utilizan para formar un modelo informático empaquetado como un códec —de allí su nombre—. Luego, el auricular detecta las expresiones faciales del usuario y las asigna al avatar tridimensional en tiempo real.

A partir de ahí, «puede enviar una versión codificada de cómo se supone que debes lucir a través del cable», dijo Zuckerberg —afirmación que implica que es más eficiente en ancho de banda que la transmisión de video—.

Obviamente, todo esto pone más carga en el hardware que realiza el renderizado, pero el CEO sostiene que el auricular Quest Pro que están utilizando en la demostración ya puede aguantar dicha tecnología.

En desarrollo

Esto podría ser revolucionario si el producto final cumple con las expectativas en el uso diario. Por el momento, empero, no conviene emocionarse mucho. Hay que tener en cuenta que lo presentado en la entrevista no fue una demostración en vivo —y, siendo un poco crueles, se exhibió utilizando dos personas que no son conocidas por ser muy expresivas que digamos—.

También es importante señalar que los avatares mostrados fueron creados mediante un escaneo de última generación que llevó horas y que involucró cientos de cámaras, algo a lo que el consumidor promedio no tendrá acceso.

Aún así, Zuckerberg aseguró que el plan para el futuro es poder realizar un «escaneo muy rápido» usando tu smartphone.

«Simplemente tomas tu teléfono, lo agitas frente a tu rostro durante unos minutos, dices algunas frases, haces varias expresiones… y luego produces algo de la calidad de lo que tenemos ahora», le explicó a Fridman.

Quedará ver si esto último es cierto. Por el momento, cabe reconocer que lo que acabamos de presenciar representa la exhibición más asombrosa hasta ahora del controvertido proyecto del Metaverso de Zuckerberg.

Fuente: The Byte. Edición: MP.