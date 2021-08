Mark Zuckerberg quiere crear un metaverso al estilo ‘Ready Player One’

Mientras dos multimillonarios jugaban una carrera para ver quién podía llegar primero al espacio —o más bien casi al espacio—, otro estaba sentado en silencio pensando en cómo iba a hacer realidad su propio sueño: un metaverso.

Y es que Mark Zuckerberg ha realizado declarado recientemente que, en lugar de explorar el espacio, su objetivo final es explorar lo que las personas podrían lograr con un universo de Internet autónomo.

Según reporta The Verge, todo lo que el CEO de Facebook quiere hacer es crear un metaverso. Si Ud. no sabe qué es un metaverso, no se preocupe, porque el concepto no es algo de lo que hayamos visto una representación real.

La forma en que el propio Zuckerberg lo describió fue: «Dónde, en lugar de solo ver contenido, estás en él. Y te sientes presente con otras personas como si estuvieras en otros lugares, teniendo diferentes experiencias que no necesariamente podrías tener en un Aplicación 2D o página web, como bailar, por ejemplo, o diferentes tipos de actividad física».

Además, cree que es la «Internet incorporada» y «será la sucesora de la Internet móvil». Esta idea de metaverso que intentará desarrollar el equipo de Facebook en los próximos años, proviene del autor Neal Stephenson, quien acuñó el término en su novela de ciencia ficción Snow Crash (1992), donde los humanos usan avatares en un espacio virtual tridimensional para interactuar y estar unos con otros.

Todo eso suena mucho a Ready Player One. El libro y la película tienen lugar en una Tierra en ruinas donde el mejor escape es a un mundo en línea donde todo es posible. Cada interacción del mundo que puedas imaginar está presente y ese es el punto de un metaverso. Debe ser un espacio donde todo y cualquier cosa esté disponible para ti.

Es difícil conceptualizar lo que significa todo esto en el gran esquema de las cosas, especialmente cuando el polémico Facebook estaría al frente. Tal vez podría resultar en algo similar a lo siguiente:

