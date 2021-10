Mercurio se ve impresionante en esta primera foto de sobrevuelo de la misión BepiColombo

Dos naves espaciales construidas por Europa y Japón capturaron su primer vistazo de cerca al planeta Mercurio, revelando un mundo rocoso cubierto de cráteres.

Las dos sondas conectadas, conocidas juntas como BepiColombo, tomaron su primera imagen de Mercurio el viernes por la noche (1 de octubre) durante un sobrevuelo alrededor del planeta. El encuentro marcó el primero de seis sobrevuelos para BepiColombo, cuyo objetivo es desacelerarse lo suficiente como para entrar en órbita mercuriana en 2025.

BepiColombo tomó su primera foto oficial de Mercurio a las 7:44 p.m. EDT (2344 GMT) con su Cámara de Monitoreo del Módulo de Transferencia, una cámara de navegación en blanco y negro, ya que la sonda estaba a unas 1,502 millas (2,418 kilómetros) del planeta, según la Agencia Espacial Europea (ESA). Solo 10 minutos antes, a las 7:34 p.m. EDT, BepiColombo hizo su aproximación más cercana a Mercurio, pasando a menos de 124 millas (200 km) del planeta.

