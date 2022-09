Meta presenta inteligencia artificial que convierte texto en videos

Tal como si fuera una exégeta de lo que imaginas, esta inteligencia artificial puede generar videos cortos a partir de una sola oración.

Ya hemos visto varios ejemplos de diferentes sistemas de IA que son capaces de crear imágenes a partir de texto, e incluso algún que otro video modificado por ésta para crear su propia y surrealista versión. Ahora, Meta, la compañía madre de Facebook, ha inaugurado Make-A-Video, una aplicación que pronto estará disponible al público y que podrá usarse para crear videos cortos con solo introducir lo que queremos ver en forma de texto.

«El sistema usa imágenes con descripciones para aprender cómo es y describe el mundo a menudo. También utiliza videos sin etiquetar para aprender cómo se mueve el mundo. Con estos datos, Make-A-Video permite que le des vida a tu imaginación al generar videos caprichosos y únicos con solo unas pocas palabras o líneas de texto», se lee en el sitio web de Meta AI.

Según el anuncio publicado esta semana por la compañía, el sistema se basa en «los avances recientes en investigación en tecnología generativa y tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades para creadores y artistas», quienes podrán utilizar esta innovadora herramienta «para crear nuevo contenido fácil y rápidamente».

Es decir, si por ejemplo ingresas «un perro vestido con un traje de superhéroe con capa roja volando por el cielo», «una nave espacial aterrizando en Marte», «un oso teddy pintando un retrato», o «unicornios corriendo en una playa», la IA puede generar cosas como las siguientes (ver video):

We’re pleased to introduce Make-A-Video, our latest in #GenerativeAI research! With just a few words, this state-of-the-art AI system generates high-quality videos from text prompts.

Have an idea you want to see? Reply w/ your prompt using #MetaAI and we’ll share more results. pic.twitter.com/q8zjiwLBjb

— Meta AI (@MetaAI) September 29, 2022