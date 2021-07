Miles de criaturas marinas son encontradas hervidas vivas después de la ola de calor en Canadá

Decenas de miles de almejas, mejillones, estrellas de mar y caracoles fueron encontrados hervidos hasta morir en una playa de Vancouver, Canadá, durante la ola de calor récord del país.

Chris Harley, biólogo marino de la Universidad de Columbia Británica, fue alertado de las muertes cuando olió un hedor nauseabundo procedente de la playa Kitsilano de Vancouver el domingo pasado.

Le dijo a la cadena de noticias CBC de Canadá que estaba «sorprendido» por este macabro descubrimiento.

Columbia Británica alcanzó temperaturas récord tres días seguidos a fines de junio, llegando a 121,3 grados Fahrenheit (49,6 grados Celsius) el 29 de junio.

Last week’s historic heat wave led to a mass mortality event for shellfish — the impacts could have effects for growers, tribes and tourism. Last week I went to see talk with those who got hit hard, one person described it like “a forest fire throughout the Puget Sound.” 1/ pic.twitter.com/Yqxq89tHS3

— Matthew Smith (@MattSmithKIRO7) July 6, 2021