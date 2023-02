Misteriosos láseres verdes cortan el cielo nocturno de Hawái

Hace unos días, la cámara del telescopio Subaru-Asahi en la cima del Mauna Kea captó una espeluznante espiral azul en el firmamento. Y ahora ha registrado unos extraños rayos de luz verde que parecen salidos del código de la Matrix.

Según los investigadores, este último espectáculo —al igual que el anterior— tiene un origen terrícola. Tuvo lugar hace exactamente una semana (el 28 de enero), cuando la cámara del Subaru capturó un rayo de luz verde brillante que pareció descender rápidamente de los cielos y moverse de izquierda a derecha.

Pero lejos de ser un glitch en nuestra realidad (¿simulada?), los extraños láseres verdes que vienen del cielo probablemente fueron causados por el satélite en órbita ICESat-2 y su LiDAR topográfico a bordo.

On 28 January @SubaruTel_Eng captured unusual green lights over Hawaii

The lights are lasers from @NASAEarth‘s ICESAT 2 satellite, which can measure glacier height, sea ice, forests, lakes and more, and help scientists monitor changing ice sheets in Arctic and Antarctica regions pic.twitter.com/l1SGCQ7yht

— New Scientist (@newscientist) February 1, 2023