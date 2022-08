Moment of Contact: nuevo documental explorará «el caso Roswell brasileño»

Hace dos años, te mostrábamos el tráiler de The Phenomenon, un documental de James Fox sobre ovnis basado en el «hecho inevitable» de que los extraterrestres son reales y nos visitan. Ahora, el mismo cineasta regresa con una continuación que se centra y profundiza en uno de los incidentes más famosos de la ufología: el caso Varginha, considerado como «el Roswell de Brasil».

Llamado Moment of Contact (‘Momento de Contacto’), se presenta de la siguiente manera:

Este caso se centró en una serie de eventos en 1996 cuando los ciudadanos de Varginha, Brasil, informaron haber visto una o más criaturas extrañas y un OVNI estrellarse. Varios lugareños, incluido un grupo de niñas de edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, tuvieron un encuentro cercano con un ser descrito como de unos 4 pies de altura, con piel marrón aceitosa, una cabeza grande y enormes ojos rojos. El pueblo de Varginha fue acordonado por militares y equipos de respuesta a emergencias y dos criaturas fueron capturadas. El policía militar local Marco Cherese murió en circunstancias misteriosas luego de supuestamente manipular a una de las criaturas. El documental de Fox presenta entrevistas con testigos clave, expertos y funcionarios, incluido el físico nuclear y ufólogo profesional Stanton Friedman, el general de la Fuerza Aérea Brasileña José Carlos Pereira, el ufólogo brasileño Ademar José Gevaerd.

Con la narración de Peter Coyote (quien también narró The Phenomenon y, sí, también protagonizó E.T. el Extraterrestre), Moment of Contact también presenta entrevistas con el ex subsecretario adjunto de Inteligencia de Defensa, Christopher Mellon.

El documental se estrenará y pasará a estar disponible digitalmente el 18 de octubre de 2022.

Fuente: io9/YouTube. Edición: MP.