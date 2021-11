Muere a los 124 años una mujer que se cree era la persona más vieja del mundo

La mujer récord nació el 11 de septiembre de 1897, antes de que Filipinas se independizara del dominio español.

Una mujer que se cree que es la persona más vieja del mundo falleció el lunes pasado a los 124 años. Se trata de Lola Francisca Susano, según reportó la ciudad de Kabankalan, en la provincia de Negros Occidental, Filipinas.

«Es con tristeza en nuestro corazón cuando recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Lola Francisca Susano», publicó el gobierno de la ciudad en Facebook. «Su declaración oficial como la persona más vieja del mundo a los 124 años está actualmente validada por los Guinness World Records».

The city government of Kabankalan in Negros Occidental confirmed on Monday night the death of Francisca Susano, who was believed to be the oldest living Negrense and Filipino, at the age of 124.

