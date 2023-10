Muestra de asteroide Bennu de la NASA revela presencia de carbono y agua

Esto podría indicar que los componentes básicos de la vida en la Tierra podrían encontrarse en esta roca espacial.

Los estudios iniciales de la muestra del asteroide Bennu traída a la Tierra por la misión OSIRIS-REx, muestran evidencia de un alto contenido de carbono y agua. Así lo ha anunciado hoy la NASA desde su Centro Espacial Johnson (JSC) en Houston, donde los líderes y científicos mostraron por primera vez el material del asteroide desde su llegada en septiembre.

Este hallazgo forma parte de una evaluación preliminar del equipo científico de la misión.

«Esta es la muestra de asteroide con alto contenido de carbono más grande jamás entregada a la Tierra y ayudará a los científicos a investigar los orígenes de la vida en nuestro propio planeta durante generaciones por venir», dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. «Casi todo lo que hacemos en la NASA busca responder preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Las misiones de la NASA como OSIRIS-REx mejorarán nuestra comprensión de los asteroides que podrían representar una amenaza para la Tierra, al tiempo que nos brindarán una visión de lo que yace más allá. La muestra ha regresado a la Tierra, pero todavía hay mucho más por descubrir, una ciencia como nunca antes hemos visto».

Here they are. These bits of ancient space rock may hold clues to how the rocky planets—including our own—formed. Scientists worldwide will study the #OSIRISREx sample for generations to come to get answers on where we come from. pic.twitter.com/2yN2cs36gQ

— NASA (@NASA) October 11, 2023