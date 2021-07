Nave de Virgin Galactic lanza a Richard Branson al espacio: dónde verlo y lo que debes saber

El webcast del lanzamiento es presentado por Stephen Colbert y comienza su emisión a las 9 a.m. EDT (1300 GMT) de este domingo.

Este 11 de julio, Virgin Galactic dará un gran salto hacia los vuelos espaciales suborbitales comerciales. La compañía lanzará su primer vuelo con tripulación completa de su avión espacial SpaceShipTwo Unity con un pasajero especial a bordo: el multimillonario fundador de la compañía, Richard Branson.

Branson, tres compañeros de tripulación y dos pilotos se lanzarán en el vuelo histórico después de ser llevados a la posición de lanzamiento por la nave nodriza VMS Eve. Despegarán del puerto base de la compañía de Spaceport America en Nuevo México, con una transmisión en vivo por Internet.

A continuación encontrará el webcast para ver el evento en vivo, junto con todo lo que necesita saber sobre la misión, que Virgin Galactic ha denominado Unity 22.

La tripulación

Virgin Galactic lanzará a seis personas en el vuelo Unity 22, aunque la nave espacial está diseñada para transportar hasta ocho personas (dos pilotos y seis pasajeros).

La tripulación de Unity 22 incluye cuatro especialistas en misiones:

Sirisha Bandla , vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Operaciones de Investigación de Virgin Galactic. Ella evaluará la experiencia de investigación atendida por humanos a través de un experimento de la Universidad de Florida, que requiere que se activen varios tubos de fijación portátiles en varios puntos del perfil de vuelo.

Colin Bennett , ingeniero jefe de operaciones de Virgin Galactic. Evaluará el equipamiento de la cabina, los procedimientos y la experiencia durante la fase de impulso y el entorno de ingravidez dentro de Unity.

Sir Richard Branson , fundador de Virgin Galactic. Branson evaluará la experiencia de un astronauta privado. Recibirá el mismo entrenamiento, preparación y vuelo que los futuros astronautas que compran boletos de Virgin Galactic y utilizará el vuelo para mejorar la experiencia de los clientes.

Beth Moses, instructora principal de astronautas en Virgin Galactic. Ella servirá como líder de cabina y directora de pruebas en el espacio. Sus tareas incluyen supervisar la ejecución segura de los objetivos del vuelo de prueba. Moses se ha lanzado a Unity antes.

Dos pilotos veteranos de Virgin Galactic estarán al mando de Unity durante el lanzamiento. Ambos se han lanzado al espacio en Unity antes y son:

Dave Mackay : Mackay es el piloto principal de Virgin Galactic y creció en las tierras altas de Escocia. Él es un ex piloto de la Royal Air Force y voló para la compañía aérea Virgin Atlantic de Branson antes de unirse a Virgin Galactic.

Michael Masucci: Michael «Sooch» Masucci es un coronel retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se unió a Virgin Galactic en 2013 y acumuló más de 9.000 horas de vuelo en 70 tipos diferentes de aviones y planeadores durante más de 30 años de vuelo civil y militar.

Otros dos pilotos volarán el avión de transporte VMS EVE que llevará a SpaceShipTwo a la altitud de lanzamiento. Ellos son:

Frederick «CJ» Sturckow : ex comandante del transbordador espacial de la NASA que se unió a Virgin Galactic en 2013 con Masucci. Coronel retirado del Cuerpo de Marines, fue el primer astronauta de la NASA en unirse a la compañía y voló en cuatro misiones de transbordadores espaciales.

Kelly Latimer: Latimer es piloto de pruebas y teniente coronel jubilada de la Fuerza Aérea de los EE.UU. que se unió al cuerpo de pilotos de Virgin Galactic en 2015. Fue la primera piloto de pruebas de investigación en unirse a lo que ahora es el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA.

El vuelo

Los equipos de Unity y Eve caminarán hacia sus vehículos alrededor de las 8 a.m. EDT (6 a.m. hora local, 1200 GMT). Llevarán trajes de vuelo personalizados de Under Armour hechos para Virgin Galactic.

Tras el despegue, el avión nodriza VMS EVE transportará el SpaceShipTwo VSS Unity (abreviatura de Virgin Space Ship) a una altitud de aproximadamente 50.000 pies (15.000 metros), cuando dejará caer la nave espacial.

Today’s view: Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 22, 2021

Posterior a la separación, Unity encenderá su motor cohete híbrido, que utiliza una mezcla de propulsor sólido y líquido, para comenzar la fase de impulso. Esto llevará a Unity a su altitud objetivo por encima de 50 millas (80 kilómetros), apenas por debajo de la línea de Kármán, el borde donde comienza el espacio exterior. Allí los pilotos y la tripulación pueden esperar hasta 4 minutos de ingravidez, desabrochando sus cinturones y disfrutando de vistas panorámicas de la Tierra a través de las muchas ventanas redondas que salpican el fuselaje del avión espacial.

Después de ese breve encuentro con la ingravidez, la tripulación volverá a asegurarse en sus asientos mientras Unity se prepara para regresar a la Tierra. Los pilotos Mackay y Masucci habrán estabilizado los brazos gemelos de cola de la nave espacial para proporcionar una reentrada atmosférica confortable.

La cola se volverá a bloquear en su lugar para el deslizamiento de regreso a la Tierra, que terminará con un aterrizaje en la pista de Spaceport America. Todo el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje, debería durar unos 90 minutos.

El futuro comercial

Si Ud. reservó un viaje con Virgin Galactic con anticipación y tiene uno de los primeros números, es posible que tenga la oportunidad de volar al espacio tan pronto como en 2022. Si no, hay una larga espera por delante. Y eso suponiendo que pueda pagar el precio del boleto: US$ 250,000.

Virgin Galactic ha dicho que planea comenzar los lanzamientos de pasajeros en 2022 después de una serie de vuelos de prueba finales en 2021. La compañía tiene cientos de reservas para vuelos de clientes que se han ido acumulando durante más de 17 años —desde que Richard Branson anunció Virgin Galactic por primera vez en 2004—.

La compañía hizo una pausa para tomar nuevas reservas después de un accidente en unas de sus pruebas en 2014.

Según su sitio web, se espera que Virgin Galactic reanude las reservas para «un número limitado de boletos para futuros vuelos espaciales» en algún momento de este año.

Fuente: Space.com. Edición: MP.