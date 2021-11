«Necesitamos saber»: Propuesta para crear Oficina OVNI une a republicanos y demócratas

Al menos, eso es lo que parece estar sucediendo en el Congreso mientras se está haciendo un esfuerzo bipartidista para desarrollar un programa para estudiar los «fenómenos aéreos no identificados» (UAP) —que es término menos estigmatizado utilizado por el gobierno para referirse a los ovnis—.

Según informa el sitio especializado Politico, el programa sería una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional y crearía una «Oficina de Resolución y Vigilancia de Anomalías».

La oficina se establecería para «obtener tanto conocimiento como sea posible» sobre los orígenes y la intención de los UAPs, dice la enmienda propuesta. También crearía un marco para desarrollar y desplegar nuevas tecnologías con el fin de estudiarlas.

En otras palabras, los legisladores parecen estar diciendo que la verdad podría estar ahí afuera.

Encabezando el esfuerzo está la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand, a quien ya citamos a principios de mes cuando dimos a conocer la incorporación de esta enmienda histórica —considerada por muchos como un punto de inflexión para la ufología—.

«Tienes un millón de preguntas que deben responderse por un millón de razones», dijo la cenadora, citando «todo el espectro de fenómenos aéreos no identificados».

«Estamos hablando de tecnología de drones, estamos hablando de tecnología sonda, estamos hablando de otros fenómenos aéreos y luego estamos hablando de lo desconocido. Independientemente de dónde te encuentres con la cuestión de lo desconocido, tienes que responder al resto de preguntas. Por eso es urgente. Es por eso que no tener supervisión ni responsabilidad hasta ahora para mí es inaceptable», sentenció.

Su enmienda también crearía un «comité asesor aéreo y transmedio» compuesto por expertos de la NASA, la FAA, las Academias Nacionales de Ciencias, el jefe del Proyecto Galileo en la Universidad de Harvard, el director del Centro de Tecnología Óptica en el estado de Montana University, la Coalición Científica para Estudios de los UAP y el Instituto Americano de Astronáutica y Aeronáutica.

«Tienes que tener las mentes más inteligentes e informadas del mundo enfocadas en estos temas para saber a qué te enfrentas», dijo Gillibrand.

Esta propuesta sigue a una evaluación preliminar de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en junio que revisó más de 140 incidentes de ovnis que no pudieron explicarse fácilmente, incluidos 18 que maniobraron de maneras que parecían desafiar la aerodinámica conocida.

«Siempre existe la pregunta de “¿hay algo más que simplemente no entendemos, que podría venir de forma extraterrestre?”, dijo la directora de Inteligencia Nacional (DNI) Avril Haines durante un foro público la semana pasada.

For over eighty years government officials DISMISSED, IGNORED & BELITTLED any mention of UFOs and credible witness encounters. But today – today, we are living in a different world. The UFO presence is being acknowledged by governments around the globe.

1 of 7 pic.twitter.com/vFUOc3yn6I

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) November 18, 2021