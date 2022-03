«Ningún país tiene la tecnología observada en los ovnis», afirma ex agente de inteligencia francés

«Ningún país tiene la tecnología observada en los ovnis», afirma ex agente...

Alain Juillet, ex director de la agencia de inteligencia exterior de la República francesa (DGSE), se refirió a los fenómenos aéreos no identificados (UAPs) reportados por la Marina de EE.UU. y aseguró que no pertenecen a ninguna nación de este mundo.

La declaración tuvo lugar esta semana en el canal J'suis pas content TV de YouTube, donde el ex funcionario fue invitado a una entrevista que tocó varios temas, entre ellos algo muy pedido por el público: los ovnis. Y con razón, porque Juilliet es conocido por haber participado en un documental al respecto hace un par de años, llegando a decir que algunos de estos objetos podrían provenir de mundos paralelos.

«Tenemos mucha información que se ha recopilado durante los últimos 15 o 20 años que apunta a que no los entendemos ni controlamos», dijo en la reciente entrevista.

«No tenemos nada que pueda detenerse repentinamente en el aire en un segundo y que al otro acelere a 10.000 km por hora, o que pueda moverse a velocidades que rompen la barrera del sonido bajo el agua», agregó en referencia a casos como aquellos reportados por pilotos de la Marina estadounidense, quienes aseguraron que estos objetos rompían las leyes de la física conocida tanto en el aire como bajo el agua (transmedio).

«Mientras no hayamos entendido completamente qué son, no deberíamos hablar a la ligera sobre ellos, porque puede confundir a la gente y generar miedo», advirtió, aclarando que estos objetos no parecen ser una amenaza como pretenden presentarlos algunos gobiernos, ya que «nunca han sido ofensivos».

Eso sí, Juilliet no excluyó el potencial, dado lo observado, que tienen para convertirse en un peligro, sobre todo si no nos esforzamos por entenderlos.

Por último, y como ex inteligencia francesa, señaló que tanto los estadounidenses, los chinos, y los rusos —a menudo acusados de ser poseedores de algún tipo de tecnología secreta que podría responder por los UAPs— saben menos de lo que creemos y por eso «están buscando respuestas» sobre el asunto. Respuestas que, según el ex funcionario, llegarán tarde o temprano.

Si sabes francés, puedes ver la entrevista a continuación (desde el minuto que nos interesa):

Por MysteryPlanet.com.ar