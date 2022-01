No hay evidencia que vincule el Síndrome de La Habana con un país extranjero, dice informe de la CIA

Una investigación de la CIA no ha encontrado evidencia de que un país extranjero sea responsable de las misteriosas dolencias sufridas por cientos de diplomáticos y funcionarios de inteligencia estadounidenses en varios países en los últimos años.

La mayoría de las enfermedades parecen estar relacionadas con condiciones médicas no diagnosticadas previamente o estrés, según un informe provisional de la agencia de espionaje.

Sin embargo, la CIA enfatizó que aún investiga alrededor de dos decenas de casos que no pueden ser explicados y que fueron denunciados por primera vez por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, en 2016.

«Algunos de nuestros casos más difíciles siguen sin resolverse», dijo un funcionario de la agencia que habló bajo condición de anonimato. «Hasta ahora no hemos encontrado evidencia de participación de actores estatales en ningún incidente».

El funcionario agregó que, no obstante, la CIA aún «no ha descartado la actuación de un actor extranjero»

Los afectados han descrito sufrir una aparición repentina de dolencias que incluyen dolores de cabeza debilitantes, zumbidos en los oídos y problemas de equilibrio.

«Si bien hemos llegado a algunos hallazgos provisionales significativos, no hemos terminado», explicó el director de la CIA, William Burns, en un comunicado. «Continuaremos con la misión de investigar estos incidentes y brindar acceso a atención de primer nivel para quienes la necesiten».

Mientras tanto, algunos de los que han sufrido dolencias dijeron que todavía hay muchas preguntas sin respuesta.

«Insto a la perseverancia y la paciencia continuas», opinó Marc Polymeropoulos, un ex oficial de la CIA que sufrió dolores de cabeza paralizantes durante un viaje a Moscú en 2017 y luego se retiró debido a constantes migrañas. «Estos son colegas míos, que sé que sufrieron lesiones permanentes».

El senador Mark Warner, el demócrata de Virginia que encabeza el Comité de Inteligencia del Senado, añadió que «no hay duda de que los miembros de la fuerza laboral de inteligencia han sufrido condiciones que requieren una respuesta médica», y que «el comité seguirá presionando para obtener respuestas sobre una base bipartidista».

El grupo Defensoría de las Víctimas del Síndrome de La Habana dijo en un comunicado que el informe de la CIA «no debe ser la última palabra sobre el asunto».

«El informe recién emitido por la CIA puede ser etiquetado como “interino” y puede dejar abierta la puerta a alguna explicación alternativa en algunos casos, pero para decenas de servidores públicos dedicados, sus familias y sus colegas, tiene un tono de irrevocabilidad y repudio», decía el comunicado.

Algunos de los afectados dijeron que sentían que no se estaba haciendo lo suficiente para ayudarlos durante la administración Trump. Muchos se sintieron alentados por los esfuerzos del año pasado por parte de la administración Biden, que ha intensificado los esfuerzos para descubrir qué estaba causando las dolencias.

