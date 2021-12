‘No Miren Arriba’ es la sátira perfecta para el actual momento anti-ciencia

¿Qué sucede cuando dejamos de creer en la ciencia? La nueva película estrenada en Netflix lo retrata de una manera sublime (NOTA: Este artículo no contiene spoilers).

Luego de ver diez minutos de No Miren Arriba (Don’t Look Up), nos enteramos sobre un descubrimiento científico desgarrador: un cometa mayor que la roca espacial que aniquiló a los dinosaurios colisionará contra la Tierra en seis meses y catorce días. La pregunta importante que surge entonces es: ¿Alguien va a hacer algo al respecto?

Cuando Adam McKay comenzó a escribir el guion, concibió la película como una alegoría del cambio climático. ¿Actuarían los políticos ante un apocalipsis inminente si fuera tan visible y táctil como, digamos, un cometa que se precipita hacia la Tierra? Por supuesto, los efectos devastadores del cambio climático ya están ocurriendo y todavía estamos luchando para que las personas en el poder se tomen en serio la amenaza.

Ahora, con la pandemia de COVID-19, es imposible no leer la película en los mismos términos. Los más grandes virólogos, epidemiólogos y científicos del planeta han determinado cómo se propaga la enfermedad y subrayan la importancia de vacunarse, usar mascarillas y el distanciamiento social para frenar el incesante sufrimiento humano y la muerte. Sin embargo, todo se ha convertido en una guerra cultural politizada, donde hacer lo incorrecto es una cuestión revolucionaria y los hechos carecen de importancia —y tienen que ser comprobados por fact-checkers que no son infalibles e, irónicamente, algunas veces también responden a una agenda política y no científica—.

No Miren Arriba se las arregla para abordar directamente esos problemas, aunque llevando todo a un nivel absurdo —bueno, no tanto considerando ciertas conspiranoias contemporáneas—.

En la película, el astrónomo Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) y su brillante estudiante de doctorado, Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), representan la ciencia. Armados con el conocimiento del inminente apocalipsis que erradicará a la humanidad, van a la Casa Blanca para suplicarle a la presidenta Janie Orlean (Meryl Streep) y a su hijo, el estulto jefe de personal Jason Orlean (Jonah Hill), que salven al país y al mundo de la extinción inminente con algún plan para desviar el cometa.

Lo que sucede a partir de allí es un fiel reflejo de nuestra frustrante existencia actual.

En los últimos años nos hemos enfrentado a un interminable discurso sobre hechos comprobables y duros. Pero lo más radical del capitalismo y la diplomacia se han interpuesto en el camino de nuestra comprensión y aceptación de la ciencia debido a intereses personales y partidistas. Con gente simplemente negándose a aceptar la realidad cuando no es conveniente para sus necesidades o deseos.

DiCaprio, un ferviente activista del cambio climático, dijo que esperaba que la película «comenzara a crear diferentes conversaciones, y que más personas que hablen de ella presionarán al sector privado y los poderes establecidos para hacer un cambio masivo».

Pero admitió que no tenía «mucho optimismo» sobre la capacidad de la humanidad para resolver esta crisis.

«Especialmente después de regresar de Glasgow y ver estos compromisos que pueden ser cambiados por la próxima administración loca que pueda entrar y salir», advirtió.

