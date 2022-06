NOPE: El tráiler final de la nueva película de Jordan Peele revela un platillo volador

El aclamado director de Get Out y Us está de vuelta con una nueva película centrada en obtener la evidencia definitiva de las visitas extraterrestres.

Con audiencias sobre fenómenos aéreos no identificados en el Congreso de EE.UU. y en el Senado de Brasil, con la NASA formando un grupo independiente de investigación, y pilotos de la Marina y militares haciendo públicos sus encuentros cercanos con ovnis, el tema ha superado el estigma al que fue sometido por tanto tiempo para finalmente ser reconocido como digno de una investigación científica seria tanto por civiles, militares y políticos.

Teniendo lo anterior en cuenta, el director y ganador del Premio de la Academia, Jordan Peele, no podría haber programado el estreno en taquilla de su nueva película de terror de manera más perfecta. Estamos hablando de NOPE, un título que por lo que se observa en el último tráiler subido por Universal Pictures bien podría responder por el acrónimo de Not Of Planet Earth (‘No del planeta Tierra’) —o, si somos más mundanos, tal vez solo será lo que los espectadores gritarán al ver lo que sucede en la pantalla—.

NOPE está protagonizada por Keke Palmer y Daniel Kaluuya como los hermanos James y Jill Haywood, una familia de California que opera un centro remoto de entrenamiento de caballos para Hollywood. Sucesos extraños están ocurriendo en su rancho tanto para humanos como para animales y todas las señales apuntan a algunos chanchullos diabólicos perpetrados por ovnis.

Cuando toman el asunto en sus propias manos y deciden que van a hacerse famosos al capturar imágenes reales de los alienígenas y su nave, verdaderos horrores dignos del rancho Skinwalker —en el que tal vez se basa la locación elegida— comienzan a materializarse.

También se unen al elenco Steven Yeun (The Walking Dead) como el cabecilla de rodeo Ricky ‘Jupe’ Park, Brandon Perea (The OA) como el experto tecnológico Ángel Torres, y el gran Michael Wincott (The Crow, The Doors) interpretando a un canoso documentalista. Estos dos últimos personajes son los que ayudarán a los protagonistas a hacer una fortuna al proporcionar pruebas irrefutables de la existencia de ovnis… o tal vez revelar todo como un elaborado engaño… Después de todo, ¡siempre puede haber un plot twist que obviamente no nos muestra el tráiler!

Sea como sea, de acuerdo al propio Peele, promete ser «la gran historia OVNI estadounidense».

NOPE aterriza en los cines el 22 de julio de 2022.

Por MysteryPlanet.com.ar.