Nueva imagen del telescopio espacial James Webb, otro hito conseguido

Los pasos de alineación del espejo se han completado y el rendimiento óptico de Webb podrá cumplir o superar los objetivos científicos para los que se construyó el observatorio.

La NASA celebró publicando hoy una foto que muestra una estrella con picos de difracción brillantes y numerosas galaxias de fondo. No obstante, el Webb aún no estará listo para las operaciones científicas durante algunos meses. Esto no quita, desde luego, que los científicos estén encantados con su desempeño hasta el momento y emocionados por lo que descubrirán pronto.

Actualmente, el telescopio también ha completado la fase fina de alineación. Más específicamente, esto significa que la cámara principal de imágenes —la cámara de infrarrojo cercano (NIRCAM)— está completamente alineada con sus espejos.

While the purpose of Webb’s latest image was to focus on a bright star and evaluate the alignment progress, Webb’s optics are so sensitive that galaxies and other stars can be seen in the background. Watch this video for an in-depth explanation of how the image was created! pic.twitter.com/tL2vJUeLKl

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 16, 2022