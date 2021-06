Nueva película de Transformers se rodará en Machu Picchu

Titulada Transformers: Rise of The Beasts, la séptima cinta en esta saga sobre la épica lucha entre los Autobots y Decepticons, se desarrollará en 1994 en Brooklyn, Nueva York y Machu Picchu, en Perú.

Anteriormente, estos gigantes metálicos tuvieron como escenario la legendaria ciudad rosada del desierto, Petra. Ahora, en la nueva entrega, el lugar icónico elegido del mundo es la ciudadela inca de Machu Picchu.

«Filmar Transformers: Rise of the Beasts en Machu Picchu es un gran privilegio», comentó el director Steven Caple Jr. «Nuestro objetivo es lograr evocar la conexión espiritual que uno siente cuando se encuentra en lugares sagrados como este y disfruta de lo alcanzado por esta gran civilización».

«Es igualmente nuestra responsabilidad no restar valor a la historia, por ello estamos trabajando firmemente para mantener la parte histórica separada de las narrativas de ficción que le estamos aportando», agregó el cineasta.

The battle on Earth is no longer just between Autobots and Decepticons… Maximals, Predacons, and Terrorcons join Transformers: Rise of the Beasts, in theatres June 24, 2022. pic.twitter.com/VtS4CjSxLy

