Nueva York se prepara para un ataque nuclear con anuncio de servicio público

Con una guerra en progreso que tiene como protagonista a la principal potencia nuclear del mundo, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York ha publicado un video de anuncio de servicio público (PSA) que describe los tres pasos que los residentes deben seguir en caso de un ataque nuclear.

El PSA de 90 segundos fue publicado el lunes y muestra calles vacías de la ciudad y sirenas sonando de fondo en medio de un evento de proporciones apocalípticas.

«Así que ha habido un ataque nuclear. No me preguntes cómo ni por qué», dice en el video una mujer que camina por una calle desierta de la ciudad. «Solo sé que el grande ha golpeado, ¿de acuerdo? ¿Entonces qué hacemos?»

Tras esta oscura introducción, se aconseja a los neoyorquinos hacer lo siguiente:

Si bien un portavoz del Departamento de Manejo de Emergencias dijo que «no existe una amenaza directa» para la ciudad, también reconoció que era importante que los neoyorquinos supieran qué hacer.

Los neoyorquinos no se sienten preparados, según una encuesta de Global Strategy Group de 2021 desarrollada para determinar su nivel de preparación para situaciones de emergencia. La encuesta encontró que solo el 12 % de los participantes dijeron que estaban preparados para «un incidente radiológico, como una bomba sucia». En comparación, el 31 % dijo que estaba preparado para un tiroteo y el 48 % para un huracán.

Aún así, algunos residentes recurrieron a Twitter para expresar su sorpresa por el timing del PSA y sus consejos.

The City of New York came up with a pretty useless PSA on how to protect ourselves from nuclear attack. Follow media? Um, there won’t be electricity or media. Then again, we’ll all be vaporized so… It pains me to say that there were no nuclear PSAs when Trump was president. pic.twitter.com/PhMzBCdSrY

— Margaret Kimberley (@freedomrideblog) July 12, 2022