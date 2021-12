Nuevas imágenes de aguas profundas muestran criatura de aspecto alienígena que ve a través de su frente

A miles de pies debajo de la superficie de la Bahía de Monterrey frente a California, los científicos capturaron recientemente imágenes de un pez con una cabeza bulbosa y translúcida y ojos verdes en forma de orbe que se asoman a través de su frente.

Esta extraña criatura, conocida como pez cabeza transparente (Macropinna microstoma), rara vez se observa. Los investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey (MBARI) solo han detectado la especie nueve veces, a pesar de haber enviado sus vehículos operados por control remoto (ROV) en más de 5,600 inmersiones en el hábitat de los peces, tuiteó MBARI el 9 de diciembre.

Pero la semana pasada, un equipo de científicos desplegó el ROV Ventana y vio uno de estos peces suspendido en el agua.

En ese momento, el ROV navegaba a una profundidad de aproximadamente 2.132 pies (650 metros) en el Cañón Submarino de Monterrey, uno de los cañones submarinos más profundos de la costa del Pacífico, dijo Thomas Knowles, del Acuario de la Bahía de Monterrey. «El pez cabeza transparente apareció por primera vez muy pequeño en la distancia azul, pero inmediatamente supe lo que estaba mirando. No podía confundirse con nada más», dijo.

Mientras un zumbido de emoción recorría la sala de control, Knowles mantuvo la cámara del ROV enfocada mientras el piloto Knute Brekke mantenía el robot submarino apuntando al pez. «Todos sabíamos que probablemente se trataba de una experiencia única en la vida, ya que raras veces se ve a la elusiva criatura», dijo Knowles.

A la luz del ROV, los ojos del M. microstoma brillaban de color verde brillante y se podían ver fácilmente a través del escudo transparente lleno de líquido que cubre su cabeza. Estos ojos son increíblemente sensibles a la luz y pueden orientarse hacia arriba, hacia la parte superior de la cabeza del pez o hacia adelante. Dos cápsulas de color oscuro se encuentran frente a los ojos del pez y contienen los órganos que el animal usa para oler.

El hábitat del pez cabeza transparente abarca desde el mar de Bering hasta Japón y Baja California. Los peces viven en la zona crepuscular del océano, que se encuentra a unos 650 a 3300 pies (200 a 1000 m) bajo el agua; Específicamente, viven entre 2,000 y 2,600 pies (600 a 800 m) debajo de la superficie del océano, cerca de la profundidad donde el agua se sumerge en la completa oscuridad, según MBARI.

The @MontereyAq team was aboard MBARI’s R/V Rachel Carson with our ROV Ventana to collect jellies and comb jellies for their upcoming #IntoTheDeep exhibition when they spotted this fascinating fish. The team stopped to marvel at Macropinna before it swam away. pic.twitter.com/xfv0HqlHrO

— MBARI (@MBARI_News) December 9, 2021