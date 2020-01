Nuevo Coronavirus, ¿a las puertas de una pandemia?

Un nuevo virus tipo SARS ha matado a seis personas en China e infectado a otras 400. La Organización Mundial para la Salud (OMS) teme que pueda propagarse durante la migración masiva del Año Nuevo Lunar. Varias naciones asiáticas y los Estados Unidos han comenzado a revisar a los pasajeros antes de su ingreso. Sin embargo, en este último país ya ha surgido el primer caso intercontinental.

A continuación, lo que se sabe hasta ahora del virus.

Hasta el momento se conocían seis cepas de coronavirus que se pueden contagiar a los humanos y causan enfermedades del tracto respiratorio. Cuatro de esas cepas producen un resfriado común, mientras que las otras dos se encuentran en el tope de la lista de infecciones más mortales para el humano: el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés), también conocido como «Gripe del camello».

La actual es una cepa completamente nueva, cuyos primeros casos de contagio ocurrieron en un mercado mayorista de pescados y mariscos de Huanan, en Wuhan, pasaría a formar parte de los coronavirus.

Arnaud Fontanet, jefe del departamento de epidemiología en el Institut Pasteur de París, le dijo a AFP que la cepa del virus es genéticamente 80 por ciento idéntica al SARS.

China ya ha compartido la secuencia del genoma de este nuevo coronavirus con la comunidad científica internacional. Por ahora está siendo llamado «2019-nCoV».

La OMS dijo el lunes que se pensaba que el origen primario del brote era un mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan, China; lo que sugiere la propagación de animal a persona. Desde entonces, las autoridades han confirmado evidencia que el virus ahora está pasando de persona a persona, sin contacto con el mercado.

La Dra. Nathalie MacDermott del King’s College London comentó que parece probable que el virus se esté esparciendo a través de las diminutas gotas en el aire generadas tras estornudos o tos, tal como una gripe común.

Por otra parte, doctores de la Universidad de Hong Kong publicaron este martes un artículo donde proyectan una cifra cercana a los 1.343 casos a producirse solo en la ciudad de Wuhan.

Comparado con SARS, los síntomas de 2019-nCoV parecen ser menos agresivos, y los expertos dicen que la mortalidad es relativamente baja todavía.

De acuerdo a las autoridades de Wuhan, 25 de más de 200 personas infectadas en la ciudad han sido dadas de alta.

