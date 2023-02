Nuevo «objeto no identificado de gran altitud» es derribado sobre Canadá

Otro más… ¡Esto ya parece una invasión!

Un nuevo «objeto aéreo de gran altitud» fue detectado y derribado sobre el territorio canadiense de Yukón, dijo el sábado por la noche el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Esto ha sucedido mientras el personal militar estadounidense continuaba con los esfuerzos para recuperar los restos de otros dos objetos derribados dentro de la última semana sobre Alaska y Carolina del Sur.

El primer ministro dijo en un tuit que aviones canadienses y estadounidenses se apresuraron a responder en el último incidente, y que un «F-22 disparó con éxito al objeto».

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023