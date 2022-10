«Oasis de vida» es descubierto en las profundidades del océano en las Maldivas

Un equipo de «acuanautas» ha descubierto que las Maldivas son un oasis para la vida en las profundidades del océano en un gran desierto acuático.

Una misión submarina reciente alrededor de un monte submarino de aguas profundas en el archipiélago ha revelado un nuevo tipo de ecosistema próspero, que los investigadores dicen que nunca antes se había descrito. Lo llaman «La Zona de Captura»: un mundo de 500 metros de profundidad (1.640 pies) donde los peces grandes se congregan para darse un festín con nekton microscópico.

El micronekton es similar al zooplancton, aunque un poco más grande, entre 2 y 20 centímetros (hasta 7 pulgadas) de tamaño (el krill se encuentra entre los más pequeños).

Estos pequeños organismos nadan activamente entre la superficie del océano y aguas de un kilómetro de profundidad, creando una ola vertical de migración cada día y noche a medida que los peces más grandes los siguen para alimentarse.

La Misión Nekton a las Maldivas es el primer estudio en mapear sistemáticamente las aguas profundas de esta cadena de 26 atolones de coral al suroeste de Sri Lanka e India. Ha sido impulsada por un instituto de investigación sin fines de lucro del mismo nombre, el Gobierno de Maldivas e investigadores de la Universidad de Oxford.

El equipo internacional ya se ha topado con un nuevo ecosistema que rodea la montaña de aguas profundas llamada Satho Rahaa. Allí, a medida que sale el Sol cada día, el micronekton comienza a nadar hacia abajo desde la superficie. Sin embargo, cerca de la montaña submarina, las crestas volcánicas sumergidas y los arrecifes de carbonato fosilizados que se formaron hace 60 millones de años impiden que estos diminutos organismos se sumerjan a más de 500 metros.

Atrapados por la topografía, los animales se convierten en «blancos fáciles» para depredadores más grandes, como bancos de atunes, tiburones hambrientos y otros peces de aguas profundas como oreos puntiagudos, alfonsinos y mielgas, que residen en la zona.

En un submarino de burbujas de vidrio, conocido como Omega Seamaster II, los acuanautas de la misión observaron cómo un ecosistema repleto de depredadores y presas luchaba en las profundidades.

El equipo no solo contó una gran cantidad de peces, sino que también vio una gran diversidad. Su submarino enfocó su luz en tiburones tigre, tiburones branquiales, tiburones quebrantahuesos, tiburones martillo festoneados, tiburones sedosos, tiburones tigre de arena e incluso tiburones zarzas, que son relativamente raros.

Al nadar activamente hacia arriba y hacia abajo en columnas de agua, el micronekton ha tejido una red trófica pasada por alto para los ecosistemas oceánicos de todo el mundo. Según algunas estimaciones, todo el micronekton del mundo pesa más de 10 mil millones de toneladas métricas —45 veces más que todos los humanos—.

Sin embargo, la mayor parte de lo que sabemos de estas criaturas se remonta a las décadas de 1960 y 1970. Solo recientemente han comenzado a recibir más atención por parte de los científicos.

