Objeto en forma de espagueti en Marte ha desaparecido, según fotos de la NASA

¿De dónde vino y a dónde se fue? Solo el dios del pastafarismo lo sabe.

Tal como informamos anteriormente, un objeto que parece un manojo de fideos apareció en las imágenes tomadas por el rover Perseverance de la NASA el pasado 12 de julio. Sin embargo, cuatro días y varias fotos después, ha desaparecido repentinamente.

Así puede cotejarse en las imágenes publicadas por la agencia aquí y aquí (y en la animación comparativa a continuación).

Para ser claros, es probable que el objeto sea de origen terrícola. Si bien la NASA aún no ha confirmado, un portavoz de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) le dijo a la AFP que «hemos estado discutiendo de dónde es, pero ha habido especulaciones de que es un trozo de cuerda del paracaídas o de el sistema de aterrizaje que bajó el rover al suelo».

«Tengan en cuenta que no tenemos confirmación de que sea uno u otro», agregó el portavoz.

El lugar donde apareció el «espagueti» está lejos del lugar de aterrizaje de Perseverance en el cráter Jezero, un antiguo delta que los expertos creen que una vez estuvo cubierto de agua. Curiosamente, un portavoz del JPL —no está claro si era el mismo— le dijo a CNN que podría haber sido llevado allí por el viento marciano.

Es probable que veamos más basura de la NASA en la superficie marciana. En abril, por ejemplo, el rover vio su propio paracaídas en el desierto marciano después de regresar a las cercanías de su lugar de aterrizaje original.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022