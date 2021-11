Objetos que acecharon buques de guerra de EE.UU. podrían ser extraterrestres, sugiere funcionaria de inteligencia

Los ovnis que acecharon buques de guerra y fueron perseguidos por pilotos de la Marina, como aquellos del famoso incidente Nimitz, podrían tener un origen extraterrestre, ha declarado la principal jefe de espías de EE.UU. en una asombrosa admisión.

Tal como avisamos en exclusiva en nuestro sitio web, esta semana tuvo lugar el evento Nuestro Futuro en el Espacio organizado por la Catedral Nacional de Washington (que si nos sigues seguro viste en vivo aquí). Una de las disertantes fue Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional (DNI), quien supervisa las 16 agencias de espionaje de EE.UU. —incluidos el FBI y la CIA—.

Haines fue interrogada sobre los ovnis, que se han convertido en un serio debate de seguridad nacional en los EE.UU. después de años —cabe resaltar— de haber sido un tema relegado al basurero de las teorías de la conspiración.

El impresionante informe publicado por el Pentágono durante el verano septentrional admitió que ha habido encuentros inexplicables entre el ejército estadounidense y objetos misteriosos —como el infame «Tic Tac» del incidente Nimitz en 2004—.

Y aunque el informe, que analizó 144 avistamientos, no explicó explícitamente una posible conexión extraterrestre, tampoco la descartó, dejando arrimada la puerta para que entre esta hipótesis.

Ahora, Haines pareció abrir la puerta aún más en busca de un posible vínculo alienígena en el evento en el que habló junto al jefe de la NASA Bill Nelson, el astrofísico de Harvard Avi Loeb, y el segundo hombre más rico del mundo, Jeff Bezos.

«Los principales temas que preocupan al Congreso y a otros son aquellos de seguridad de los vuelos y de contrainteligencia», dijo la DNI en el foro. «Siempre está también la pregunta de “¿hay algo más que simplemente no entendemos, que podría terminar siendo extraterrestre?”».

Haines pareció dudar al mencionar la palabra «extraterrestre», pero ahora se ha convertido en la persona de mayor rango en la comunidad de inteligencia en insinuar un vínculo extraterrestre —de igual forma que Bill Nelson hace poco se convirtió en el cargo más alto de la NASA en reconocer la posibilidad—.

La DNI comentó que es necesario establecer mejores estructuras de informes para que los ovnis —ahora más comúnmente llamados UAPs (fenómenos aéreos no identificados)— en la comunidad de inteligencia para que puedan investigarse adecuadamente.

Reconocimiento oficial a cuentagotas

Desde que saltaran a la palestra pública los videos de ovnis filmados por pilotos, hemos asistido a una escalada constante de revelaciones que parecen acercarnos finalmente hacia un reconocimiento oficial de que no estamos solos y hemos sido visitados por otras inteligencias. De hecho, el proceso para establecer una oficina permanente para investigar estos fenómenos ya está en marcha.

NEW: Director of the Office of National Intelligence Hon. Avril Haines discusses the #UAP / #UFO issue. Her statement at the end is the most jaw-dropping comment a government official has said on the origin of UAP This deserves open Congressional hearings RT#ufotwitter pic.twitter.com/nYoVOhz2oD — StandForBetter.org (@StandForBetter) November 11, 2021

Y estas recientes declaraciones, hechas por figuras con autoridad de las altas esferas, no han hecho más que dejar el terreno preparado para futuras admisiones, tal vez, más explícitas y menos especulativas. No obstante, lo cierto es que parece que ellos tampoco tienen mucha idea de lo que está ocurriendo.

«Estábamos bastante seguros de que no íbamos a llegar a caracterizar cada uno de estos informes UAP en ​​las diversas categorías que identificamos, porque, francamente, no pudimos entender todo al respecto», admitió Haines. «Una gran parte de eso se basa en el hecho de que no tenemos una forma coherente de reportar estos datos. Necesitamos mejorar la recopilación de información útil de diferentes sensores que están disponibles para nosotros».

También predijo una gran aceleración en la relación de la humanidad con el espacio durante la próxima década, un avance que muchos sospechan es uno de los motores que ha llevado a que el tópico ovni despegue de medios e investigadores independientes especializados hacia los medios masivos de comunicación.

Remember when I started all this… ? Now look at the highest levels of Gov taking it seriously. My colleagues at TO THE STARS played such a major role… https://t.co/OYmXA732G9 — Tom DeLonge (@tomdelonge) November 13, 2021

Por último, la DNI bromeó sobre el hecho que pudieran despedirla si le contaba al foro qué es lo «más genial» que están haciendo los servicios de inteligencia en el espacio.

Fuente: NY Post. Edición: MP.