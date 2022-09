Oficina de inteligencia de aviación de EE.UU. elimina logotipo con OVNI de su sitio web

De acuerdo a un portavoz, el logo con el platillo volador fue «publicado erróneamente» en el sitio web militar.

Hace unos días te informábamos sobre la peculiaridad de un platillo volador presente en el sello del Gerente Nacional de Inteligencia para la Aviación (NIM-A), una división cuya función es asesorar a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) en asuntos relacionados a amenazas y vulnerabilidades del dominio del aire. Sin embargo, tras la difusión en las redes y la viralidad alcanzada, esta semana ha sido removida la imagen y no figura más ni en la cabecera ni en el pie de airdomainintelligence.mil.

Ahora se encuentra subido otro logo que muestra un avión y la emblemática águila calva.

¿La razón? El sitio web estaba en construcción y logo que mostraba aeronaves de potencias foráneas yendo en dirección a Norteamérica, junto con un platillo volador sobre el océano Pacífico norte, era solo temporal. Así lo ha confirmado un portavoz de la ODNI en respuesta a una solicitud de información por parte de nuestro colega John Greenewald del sitio web The Black Vault.

At 2p PT today, an ODNI spokesperson sent me a one line quote responding to numerous questions I submitted about their new seal with a #UFO.

They said, «NIM Aviation erroneously posted an unofficial and incorrect logo.»

I requested clarification, because it was still online. ⬇️ pic.twitter.com/2VMa5oWuV1

— John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) September 27, 2022