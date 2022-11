Orión completa con éxito sobrevuelo lunar y vuelve a adquirir señal con la Tierra

La misión Artemis I sigue cosechando objetivos cumplidos, y de paso tomando asombrosas fotos de la Luna y la Tierra.

La cápsula Orión volvió a adquirir la señal con la Red de Espacio Profundo de la NASA a las 7:59 a.m. EST de este 21 de noviembre, después de realizar con éxito el encendido de sobrevuelo de salida a las 7:44 a.m., poniendo en marcha el sistema de maniobra orbital por 2 minutos y 30 segundos para acelerar la nave a un ritmo de 930 kph. En el momento del encendido, Orión estaba a 527 kilómetros sobre la Luna, viajando a 8.000 kph. Luego de la aceleración, pasó a 130 kilómetros sobre la Luna, viajando a poco más de 8.200 kph.

En el momento del sobrevuelo lunar, la cápsula estuvo a más de 370.000 kilómetros de la Tierra.

Fly-by complete! @NASA_Orion completed its closest fly-by of the Moon this morning, 81 miles above the lunar surface, traveling 5,102 mph. Before the fly-by, we conducted an outbound powered fly-by burn, increasing speed at a rate of more than 580 mph: https://t.co/gqViM3BJLg pic.twitter.com/9IUkQUj4pf

El encendido de sobrevuelo motorizado de salida es la primera de dos maniobras requeridas para ingresar a la órbita retrógrada distante alrededor de la Luna. La nave espacial realizará el encendido de inserción en esta órbita el viernes 25 de noviembre, utilizando el Módulo de Servicio Europeo. La nave permanecerá allí durante aproximadamente una semana para probar sus sistemas.

La órbita retrógrada distante llevará a Orión 64.300 km más allá de la Luna antes de que regrese a la Tierra. La mayor distancia a nuestro planeta será el lunes 28 de noviembre a las 3:05 p.m. CST, cuando esté a más de 432.000 km. La mayor distancia de Orión a la Luna será el viernes 25 de noviembre a las 3:53 p.m. CST a más de 92.000 km.

Administrada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, la Red del Espacio Profundo maneja las comunicaciones de Artemis I más allá de la órbita terrestre baja. Esto incluye las correcciones de trayectoria de la misión, los encendidos de sobrevuelo motorizado y la inserción y salida de una órbita retrógrada distante, mientras que la Red de Espacio Cercano proporciona datos de navegación complementarios con la asistencia de su constelación de satélites de seguimiento y retransmisión de datos.

Our @NASA_Orion spacecraft will soon break the record for the farthest distance traveled from Earth by any human-rated spacecraft, a record set during the Apollo era.#AskNASA your questions & they may be answered by our experts during our @TwitterSpaces. https://t.co/VyTwYyuJNn

— NASA (@NASA) November 21, 2022