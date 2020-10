OSIRIS-REx almacena exitosamente la muestra que tomó del asteroide Bennu

Obedeciendo comandos enviados desde la Tierra, OSIRIS-REx ha guardado exitosamente fragmentos del asteroide Bennu en su Cápsula de Retorno de Muestra (SRC), marcando así el final de la etapa más desafiante de su trabajo.

«Este hito de OSIRIS-REx ha llevado nuestra visión hacia cosas más elevadas que podemos lograr juntos, como equipos y naciones», dijo el administrador de la NASA Jim Bridenstine. «Un equipo que comprende industria, academia, socios internacionales, y el talentoso y diverso equipo de empleados de nuestra agencia, nos ha puesto en curso a incrementar vastamente nuestra colección de muestras traídas desde el espacio. Muestras como esta van a transformar lo que sabemos sobre nuestro universo y nosotros mismos, lo cual es la base de todos los emprendimientos de la NASA».

El equipo de la misión pasó dos días trabajando a contra reloj para llevar a cabo el procedimiento de salvaguardar las muestras obtenidas por la sonda el pasado 23 de octubre. Para que la nave ejecute cada comando, primero se tuvieron que evaluar imágenes y telemetría de los pasos previos para confirmar que las operaciones fueron exitosas y estaba todo listo para continuar. Y dado que OSIRIS-REx se encuentra actualmente a 330 millones de kilómetros de la Tierra, esto requiere que el equipo trabaje con una demora de 18.5 minutos con señales viajando en cada dirección.

El almacenamiento de las muestras estaba originalmente planeado para principios de noviembre, pero dado que las imágenes recibidas por los científicos de la misión mostraban que el cabezal del brazo recolector estaba rebalsando y perdiendo algo del material tomado del asteroide —más de 60 gramos—, se decidió apresurar el procedimiento.

«Dada la complejidad del proceso para ubicar el cabezal recolector de muestras en el anillo de captura, esperábamos que tomaría unos pocos intentos llevarlo a una posición perfecta», dijo Rich Burns, gerente de la misión en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland. «Afortunadamente, el cabezal fue capturado en el primer intento, lo que nos permitió ejecutar el almacenamiento de manera inmediata»

These spectacular images taken by @OSIRISREx show how the team has maneuvered the spacecraft arm to place the sample of asteroid Bennu into the capsule that will return to Earth. Next, the team will remove the arm from the sampler head & close the capsule: https://t.co/Y8AQ1KgOjA pic.twitter.com/5CuGag2D2i

